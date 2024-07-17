《單身即地獄》李鎮錫現身高雄夜市　初嚐臭豆腐「瞬間變臉」

記者顧齊祐／綜合報導

南韓男星李鎮錫（이진석）因出演戀愛實境秀《單身即地獄》而走紅，精實的身材以及幽默風趣的個性吸引了不少粉絲。近日他在個人社群平台分享了多部日常影片，就有網友發現地點竟然是高雄的夜市，讓台灣粉絲相當震驚，而當他嘗試特色小吃「臭豆腐」後表情也瞬間變得超猙獰，模樣相當有趣。

▲李鎮錫因出演《單身即地獄》而走紅。（圖／翻攝自Instagram／seok_lj）

李鎮錫近日在個人Instagram帳號分享多部在高雄逛夜市的影片，可以看到他身穿球衣背心，露出健壯手臂，品嚐著雞排、地瓜球、臭豆腐等多種台灣夜市美食，並在貼文中寫道：「我想住在這裡，美食的天堂。」

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▲李鎮錫與友人大啖夜市美食。（圖／翻攝自Instagram／seok_lj）

而當李鎮錫品嚐臭豆腐時，可以看到他夾起一整塊臭豆腐並搭著泡菜，毫不猶豫地整個往嘴裡塞，但似乎是不太習慣味道，李鎮錫的表情瞬間變得猙獰，停頓了好幾秒，努力吞嚥下去後才拿起一旁飲料猛灌口中，畫面相當有趣。

▲李鎮錫品嚐臭豆腐之後表情變得猙獰。（圖／翻攝自Instagram／seok_lj）

貼文發佈之後，也引來不少台灣粉絲朝聖，紛紛留言表示「歡迎來台灣」、「下次試試麻辣鴨血」、「挑戰臭豆腐太有勇氣了」、「看來臭豆腐歐巴沒辦法接受喔。」