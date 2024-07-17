《木曜4超玩》班底消失直播！　邰智源一人獨撐吐心聲：觀眾關心都是好事

記者孟育民／台北報導

網路節目《木曜4超玩》經歷員工集體離職、製作人陳百祥出走後，目前改由麥卡貝老闆Eric領軍繼續經營，如今班底們都各自忙碌，不少網友哀嚎直播只剩下邰智源獨撐，日前泱泱雖有現身，但卻以來賓的身份出現，被質疑節目「名存實亡」。邰智源今（17日）和台北市市長蔣萬安出席「拒絕菸害 享受純淨生活」記者會，回應網友的討論。

▲邰智源、台北市長蔣萬安出席拒菸活動。（圖／記者林敬旻攝）

《木曜4超玩》班底消失節目，直播只剩下邰智源獨撐，他被問到此事則說：「只要有觀眾關心都是好事，畢竟對節目熱愛，這個節目做了9年多，邁入第10年，原主持人有其他的發展，不一定可以回到直播現場，他們在別的地方發展，有機會回來OK呀！沒問題的。」另外，他說今年沒報名走鐘獎，因為頻道屬於長片，與走鐘獎性質不太相同，不過如果有受邀一定會共襄盛舉。

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▲邰智源認為《木曜》班底各自忙很合理。（圖／讀者提供）



先前坤達出席活動表示近期都在籌備月底Energy的演唱會，還要錄外景、主持《原子少年2》，忙得不可開交：「現在木曜還是有在直播啊，但我們真的就是...，你說像Energy復出之後，然後還有其他工作，我覺得目前比較忙，忙完之後一定還是會回去直播。」否認節目有變動，目前算是先請假籌備演唱會。



