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林萱瑜嫁Junior「留前任合照」挨酸！　直球反擊：有什麼深仇大恨嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜和Junior（韓宜邦）因合作戲劇《天之驕女》擦出愛火，小倆口已在今年6月完成結婚登記，平時也會在社群曬恩愛、記錄生活，不過最近卻有名網友在林萱瑜以前的貼文底下留言，質疑她沒刪除前任的合照，認為她不尊重老公。為此，林萱瑜今（16）日發文做出回應。

▲林萱瑜

▲Junior、林萱瑜今年6月登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

透過林萱瑜在Threads分享的截圖可見到，有名網友在她7年前的IG貼文下留言，同時也標記老公Junior的IG帳號表示，「追蹤前男友的IG跟Threads帳號，還留著前任照片，根本完全沒在尊重。」為此，林萱瑜表示為了保護前任，所以先將該貼文有對方的照片刪除，同時也直言：「交往過的每個人，退回朋友關係，都需要退追嗎？有什麼深仇大恨嗎？」

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▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜提到，多虧這位網友，幫她找出這張7年前的照片，讓她免去手動翻找的麻煩。她認為，每段過往的感情，在退回朋友關係時，沒有必要去退追蹤或是刪照片，「大家各自安好就好啦。」她還指出，就算老公有追蹤前任也不重要，因為這是對彼此的尊重，同時也要該網友別再深入查看她的貼文，因為上面可能還有更多的回憶，會讓對方感到不適。

▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

▲林萱瑜回覆酸民留言。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜直言：「我的貼文不知道有幾千則了，我自己真的沒那麼閒，去回憶過去。」最後，林萱瑜提到，對於這件事引發部分網友的偏執，她感到抱歉，同時也打趣表示，決定讓經紀人幫忙處理這些舊貼文。為此，貼文曝光後吸引不少人朝聖按讚，同時也有網友認為對方多管閒事，紛紛留言表示「有夠無聊！」

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林萱瑜, Junior, 結婚

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