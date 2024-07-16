梁軒安被控「騙簽約硬上」大動作打臉！怒駁性侵…蕭淑慎反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

藝人蕭淑慎7年前與小她15歲的丈夫梁軒安閃婚，二人婚後多次上節目分享夫妻相處之道，看似感情穩固，沒想到上個月底，一名24歲的曾姓女子大動作到地檢署按鈴控告梁騙財騙色。怎料，他今（16）日又被另一名歌手Rina指控「騙簽約硬上」，對此他也火速回應。

▲梁軒安與蕭淑慎結婚。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安）

梁軒安遭到旗下簽約歌手Rina指控「騙簽約硬上」，女方表示他除了要求聘請當秘書之外，還約定會捧紅她，隨後以工作為由性侵，甚至將過程拍攝下來。

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▲女歌手Rina指控遭梁軒安性侵。（圖／記者劉昌松攝）

對此，梁軒安無奈回應「我連跟他們性交都沒有，何況性侵」，認為曾姓女子跟Rina就是聯合要讓他「社會性死亡」，表示自己沒有太多可以回應的，對兩人喊話「愛告就去告，我已經把證據給律師了」，坦言目前已經將搜集好的證據都轉交給律師，就等待進一步處理。

▲梁軒安回應被指控性侵。（圖／翻攝自FACEBOOK／梁軒安 Eagle-軒爺）

此外，梁軒安也相當後悔沒有聽太太蕭淑慎的勸告，老婆認為Rina若真的有實力就會紅了，根本不需要他出手幫忙，坦言妻子並沒有特地站在他這邊喊冤，只是站在中間立場看待此事，懊惱直呼「後悔沒聽太太的話」。