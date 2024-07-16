P.O曝當兵淋浴插曲！百位同梯狂喊「來看他的香蕉」　尷尬處境引熱議

記者張筱涵／綜合報導

韓星P.O（表志勳）近日和ZICO一同上《乾杯申東燁》時，被問到團體Block B曾到軍中合體表演，結果出現了同梯全員在洗澡時間時大喊要看他重要部位，讓他很是驚慌，但最尷尬的是被罰伏地挺身的時候。

▲P.O說淋浴時聽到同梯大喊要看他的重要部位。（圖／翻攝自YouTube／짠한형 신동엽）



P.O在《乾杯申東燁》中，分享在Block B合體表演完後到了淋浴時間，上百位同梯弟兄們都大喊著「去看P.O的辣椒吧」、「去看P.O的香蕉吧」，當時雖然有些驚慌，最後還是決定正面對決，直接脫光了就大喊「看吧！看吧」，結果還出現了聚集太多人，導致有人在階梯上滑倒的情形。

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慶幸的是，P.O入伍後有位年齡相仿的同梯都會給予照顧，像是先去淋浴室幫忙佔角落，在這次混亂中，該名同梯也有幫忙阻止其他人。但是，小隊長發現淋浴室太過吵雜，吹哨要全員伏地挺身後，他們之間卻出現了尷尬的情形。

因為P.O正好就趴在該名同梯後面，等於正對著對方的屁股和重要部位，對方右十分親切地不停低頭確認他的情形，讓他更加尷尬直呼「沒事，沒事，你看前面就好」。

▲P.O當兵時有一位很照顧自己的同梯。（圖／翻攝自YouTube／짠한형 신동엽）



雖然P.O講這段故事的過程中，在場所有人都笑得很開心，不過網友們看了以後都對藝人的處境感到十分心疼，「我偶像也在當兵，覺得不是很開心」、「太過火了，這是性騷擾啊」、「到底為何要做這種事情啊，照顧他的人真的是個好人」、「竟然大多數的人都會做這樣的事，而正常人只有一位，傻眼」、「就算討厭也無法輕易說出口吧，唉」。