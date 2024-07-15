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篠崎泫出門忘穿褲子！　掰開胯下見私密處傻眼：妹妹著涼

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫擁有甜美的外型，平時除了用心經營個人YouTube頻道，不時會上傳影片與粉絲分享日常之外，還會在社群記錄生活，今（15）日她就PO出一段短片，透露自己出門忘記穿褲子，同時也自嘲表示：「妹妹著涼！」

▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

透過篠崎泫分享的影片可見到，她身穿一件寬鬆的棕色毛衣，搭配黑色長靴。當時在外進行拍攝工作的她透露，因為彎下腰找東西，胯下一掰開的同時，才驚覺自己沒穿褲子出門，不過她坦言，雖然看不太出來，但是還是覺得很沒安全感，所以緊急找了一間有賣短褲的店家，同時也強調，這部影片沒有業配。

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▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫拍片透露自己出門忘記穿褲子。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

緊接著，篠崎泫與工作夥伴準備進店家前，她還忍不住無奈表示：「我本來今天還精心穿搭，結果沒穿褲子！」後來她拿了一件黑色短褲去結帳時，因為向老闆娘表示不用包裝，進而遭對方發現自己沒穿褲子的糗態。為此，篠崎泫坦言，她從來沒有一次出門忘記穿褲子，自嘲自己的「妹妹著涼」，同時也透露，「好險還有褲襪，不然真的太扯了！如果沒有褲襪，就看我的安睡褲露在外面。」

▲（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫被店家發現沒穿褲子。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

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