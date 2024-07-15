保鑣惹怒全韓國！邊佑錫公司出面3度道歉　還原狀況：有阻止射強光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫近來忙於亞洲巡迴見面會，12日從仁川機場飛往香港，怎料，保鑣過度保護藝人，拿強光照路人、檢查機票、封住入口惹得民怨四溢。保安公司隔日親上火線道歉，但輿論仍未消停，如今邊佑錫公司也在15日出面致歉，表示當下有立刻阻止保鑣不要射強光，針對保鑣所做出的舉動抱歉帶給機場乘客不便，透過官方立場鞠躬致歉。

▲保鑣惹怒全韓國，邊佑錫公司也出面道歉了（圖／翻攝自邊佑錫IG、推特0oXxO_OxXo0））



邊佑錫公司VARO娛樂於15日打破沉默，透過官方立場向大眾致歉，「12日在仁川機場本公司旗下藝人出國時，保安業務執行時的過程造成乘客不便之處，在此致上深深歉意」，公司表示，保鑣對著乘客照光後，後來其實有阻止對方的舉動。

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▲邊佑錫爆紅，負面影響卻接踵而來。（圖／翻攝自邊佑錫IG）



雖然沒有辦法知曉機場與保安公司協調的業務內容，但邊佑錫公司方面同樣感到很抱歉，「讓乘客感到不愉快，在此鞠躬致歉。」公司承諾「以後不會讓機場乘客或是其餘許多人再發生感到不便的狀況」，文內3度道歉，盼望事件安然落幕。

公司聲明：

您好，這裡是VARO娛樂

12日在仁川機場本公司旗下藝人出國時，保安業務執行時的過程造成乘客不便之處，在此致上深深歉意。

首先，對著乘客照射強光的保鑣之行為，公司在知曉後有請對方別再照射。公司雖無法知曉現場出入口及機票等詳細的保安狀況，但對於所有警衛執行過程所發生的不光彩事件，道義層面上也有責任，讓乘客感到不愉快，在此鞠躬致歉。

以後不會讓機場乘客或是其餘許多人再發生感到不便的狀況，我們會更仔細地確認過並注意，讓大家擔憂了，再次感到很抱歉。