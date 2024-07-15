ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

保鑣惹怒全韓國！邊佑錫公司出面3度道歉　還原狀況：有阻止射強光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫近來忙於亞洲巡迴見面會，12日從仁川機場飛往香港，怎料，保鑣過度保護藝人，拿強光照路人、檢查機票、封住入口惹得民怨四溢。保安公司隔日親上火線道歉，但輿論仍未消停，如今邊佑錫公司也在15日出面致歉，表示當下有立刻阻止保鑣不要射強光，針對保鑣所做出的舉動抱歉帶給機場乘客不便，透過官方立場鞠躬致歉。

▲▼保鑣惹怒全韓國，邊佑錫公司也出面道歉了（圖／翻攝自邊佑錫、推特）

▲保鑣惹怒全韓國，邊佑錫公司也出面道歉了（圖／翻攝自邊佑錫IG、推特0oXxO_OxXo0））

邊佑錫公司VARO娛樂於15日打破沉默，透過官方立場向大眾致歉，「12日在仁川機場本公司旗下藝人出國時，保安業務執行時的過程造成乘客不便之處，在此致上深深歉意」，公司表示，保鑣對著乘客照光後，後來其實有阻止對方的舉動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼ 邊佑錫保鑣得罪全韓！查路人機票「3點聲明道歉」網酸：以為總統？。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

▲邊佑錫爆紅，負面影響卻接踵而來。（圖／翻攝自邊佑錫IG）

雖然沒有辦法知曉機場與保安公司協調的業務內容，但邊佑錫公司方面同樣感到很抱歉，「讓乘客感到不愉快，在此鞠躬致歉。」公司承諾「以後不會讓機場乘客或是其餘許多人再發生感到不便的狀況」，文內3度道歉，盼望事件安然落幕。

公司聲明：

您好，這裡是VARO娛樂

12日在仁川機場本公司旗下藝人出國時，保安業務執行時的過程造成乘客不便之處，在此致上深深歉意。

首先，對著乘客照射強光的保鑣之行為，公司在知曉後有請對方別再照射。公司雖無法知曉現場出入口及機票等詳細的保安狀況，但對於所有警衛執行過程所發生的不光彩事件，道義層面上也有責任，讓乘客感到不愉快，在此鞠躬致歉。

以後不會讓機場乘客或是其餘許多人再發生感到不便的狀況，我們會更仔細地確認過並注意，讓大家擔憂了，再次感到很抱歉。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！她一查資料矇了：可能會被砲 掀網蓋樓

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！她一查資料矇了：可能會被砲 掀網蓋樓

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話收私訊　前輩急警告

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話收私訊　前輩急警告

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！　組傭兵團上戰場計畫曝

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！　組傭兵團上戰場計畫曝

郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

唐綺陽運勢／射手人生遇轉折點！天蠍「小心爛桃花」牡羊事業運超旺

唐綺陽運勢／射手人生遇轉折點！天蠍「小心爛桃花」牡羊事業運超旺

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

江坤俊螢幕形象破滅！　名醫爆料他「私下真實面」：暴躁易怒

江坤俊螢幕形象破滅！　名醫爆料他「私下真實面」：暴躁易怒

24歲孫安佐不跟家裡拿錢了！「狄鶯孫鵬常吵離婚」讓他變了：壓力大

24歲孫安佐不跟家裡拿錢了！「狄鶯孫鵬常吵離婚」讓他變了：壓力大

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」 買宵夜回房目睹衝擊一幕：檢討自己

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！她一查資料矇了：可能會被砲 掀網蓋樓

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話收私訊　前輩急警告

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！　組傭兵團上戰場計畫曝

郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

唐綺陽運勢／射手人生遇轉折點！天蠍「小心爛桃花」牡羊事業運超旺

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

江坤俊螢幕形象破滅！　名醫爆料他「私下真實面」：暴躁易怒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邊佑錫, VARO娛樂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 郭品超「中國台灣只是身體的家」　導演1段話狠戳：哪輪得到你
  2. 橋本環奈「神顏娃娃妝」消失！　25歲真實狀態曝光
  3. 毛加恩3歲兒「睡前突頭痛」無助哭敲頭！老婆衝急診：他從沒這樣過
  4. 快訊／遲到22分鐘！網購7少女不雅片「最小12歲」　黃子佼現身開庭
  5. 夏天勿留8物在車內！　鄭凱云提醒危險原因「恐引燃燒爆炸」
  6. By2 Yumi「爬坐石欄杆」低胸合照艾菲爾鐵塔！一轉身…美背全露
  7. 保鑣惹怒全韓國！邊佑錫公司出面3度道歉　還原狀況：有阻止射強光
  8. 最帥花藝師目睹燒屍現場！　「竟和大體對眼」恐怖下場曝光
  9. 吳念真經典舞台劇狂賣破萬張！　「第一代女主角」黃韻玲悄現身
  10. 顏佑庭驚喜公開婚紗照！　緊牽愛妻「甜蜜對望」：讓我好好守護妳

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366