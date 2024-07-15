▲ 范成章推出全新中英文創作單曲《Perish》。（圖／成馬赫娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「最帥花藝師」范成章今（15日）推出全新中英文創作單曲《Perish》，MV大手筆斥資7位數到印度拍攝，在恆河畔的燒屍廟取景時，因不小心看到大體的臉，疑似「卡到陰」，讓范成章收工後睡不著，腦海中縈繞著燒師廟的氣味，回台足足兩週不敢吃肉。但范成章後來轉念，生死是自然的事，自己帶著虔敬的心將珍貴影像紀錄，帶著祝福之心，自己也覺得靈魂徹底被淨化。

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▲▼ 范成章到印度拍攝MV。（圖／成馬赫娛樂提供）



范成章《Perish》MV選在印度拍攝，范成章表示：「當死亡被描繪成絢麗而華美，不僅指外在的光彩，更是一種內在的靈魂之美和從容自在的姿態。」為了將這樣的意境呈現在MV中，導演特別安排一幕在恆河邊拍攝，范成章親眼目睹燒屍廟不斷地把屍體送進去，燒完後就直接把骨灰以及遺骸碎布丟進河裡，讓他內心相當震撼，甚至也因直擊大體臉龐和狀態，讓他收工久久無法忘懷，氣味縈繞不去，甚至食不下嚥，留下衝擊症後群。

但范成章表示MV象徵著對生命深刻體驗和對永恆美好的渴望，期待粉絲可以多多點擊、觀看。最後，他也有感而發：「在死亡的陰影中，人們或許才能找到真正的絢麗，那是一種超越凡俗、超越時間以及對與世無爭的著迷。」彷彿自己在這首歌當中又有了對生命新的感知體悟。

