吳念真經典舞台劇狂賣破萬張！　「第一代女主角」黃韻玲悄現身

記者黃庠棻／台北報導

《人間條件一》2024年重磅回歸再升級，公布開賣後即狂售15,000張票券。昨（14）日在綠光粉絲同樂會活動上吳念真、李明澤、姚人多、柯一正四人合體帶來一段人間相談室座談會，現場笑料不段；綠光合作夥伴王俊傑、林雨宣、青蛙、方宥心、聶琳等帶來精采的現場演唱跟演奏片段，為粉絲帶來不少的人間回味。值得一提的是，第一代女主角黃韻玲竟然悄悄現身舞台，令現場粉絲驚喜不已。

▲綠光劇團舉辦粉絲同樂會。（圖／綠光劇團提供）

《人間條件一》其實是吳念真23年前被朋友動之以情後，寫出一個認為可以跟觀眾「更加接近」的舞台劇本，他透露「當時其實只花了3天就把《人間條件一》劇本寫出來了」，故事主場景圍繞在一個里長辦公室裡，16歲女兒阿美情竇初開，卻感受不到家庭溫暖與關心。身為里長的父親只想著靠歪路賺錢，母親則沉迷於電視劇無法自拔，身旁還有一群進進出出不務正業的鄰居們。

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▲《人間條件一》第一代女主角黃韻玲驚喜現身。（圖／綠光劇團提供）

在綠光同樂會上第一代阿美黃韻玲驚喜現身，與方宥心接替演出阿嬤一角，與飾演兒子的洪都拉斯雙方各執雞毛撢子、雨傘大戰300回，上演一段母子相愛相殺的戲碼，獲得現場掌聲不斷。而2001年由黃韻玲扮演的第一代阿美，在青澀少女與還魂阿嬤中變換自如，成為所有觀眾難忘的經典角色。23年後，由吳念真導演親自選角，方宥心接下重擔，詮釋專屬這個世代的16歲「阿美」，帶點俏皮、叛逆，還帶點當代青年的憂愁與寂寞。《人間條件一》在8月16日到10月12日之間，於台北、高雄、台中巡演。