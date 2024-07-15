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大牙抗戰陳建州1年「仍在吃鎮定藥」！個性大變　崩潰哭：我以為痊癒了

從公開發聲、成為被告、最後不起訴確定，這1年，大牙的身心狀態多次墜入低谷。危急時刻，是身邊的重要他人們接住了她。

圖文／鏡週刊

去年6月，台灣#MeToo運動爆發1個月後，演員周宜霈（大牙）花了整整1週，寫下一篇臉書文章，揭露藝人陳建州曾在香港對她權勢性騷。1年來，大牙接連遭遇網路霸凌、民事求償千萬元、刑事訴訟，走過輕生邊緣，在專業協助與重要他人的支持下，從荒謬的惡意裡存活下來。

倖存者周宜霈，如今成了其他倖存者的重要他人。她擔任現代婦女基金會倡議大使，與從事家暴及性暴力防治業務超過21年的基金會執行祕書吳姿瑩對談，在說與不敢說之間，共同檢視台灣性暴力倖存者的生命歷程。

現代婦女基金會今年邀請演員大牙擔任倡議大使。圖為大牙（左）、現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩（右）身著「Only Yes Means Yes」（沒有同意，就是性侵）T恤，接受訪談。

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▲現代婦女基金會今年邀請演員大牙擔任倡議大使。圖為大牙（左）、現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩（右）身著「Only Yes Means Yes」（沒有同意，就是性侵）T恤，接受訪談。

接受《鏡週刊》專訪前日，周宜霈（大牙，39歲）報名一場靈性彩油課。那是種新興療癒法，據說顏色本身具有能量，能與人類靈魂共振。現場100多瓶彩油，老師請她依循直覺挑選4瓶。

「老師拿著我選出的4瓶油，搖啊搖，問我：『妳為什麼這麼委屈？』『妳都沒去釋放負能量和壓力哦！』我聽了，說不出話。其實我當場滿想哭的，但可能有防禦機制，我沒哭。」採訪進入第2個小時，大牙還是潰堤了，「老師說，這些壓力和負能量，讓我變成一個很沒自信的人。我心想：蛤？我以為，我痊癒了耶…怎麼會？我還是變成這樣？」

絕口不提「那三字」，改稱「行為人」

其實不用老師告訴她，大牙早覺察到自己的漸變。她用力吸了吸鼻子，「我發現這段時間，我不太一樣了，那感覺就是 …噢 …」她原先坐得挺直，忽然往後一彈，「以前的我，不賴床、喜歡運動、很喜歡曬太陽。但現在，我會極度耍廢。好像 …我沒有那麼喜歡曬太陽了、不大愛運動了，還有 …不想再跟朋友提起『那件事』了。」

「那件事」和「那個人」，並非什麼不可說的佛地魔；只是這一年，從娛樂版面走入公眾視野，大牙在社群平台、媒體上的發文與受訪，用字遣詞不能不更加謹慎。就連擔任現代婦女基金會倡議大使的記者會上，不管媒體如何提問，她總避開「那個人」姓名、不使用「加害人」一詞，僅以相對中性的用詞「行為人」稱呼對方。整場訪談，她絕口不提那3字：陳建州。

大牙（後排右3）昔日曾擔任台灣電視節目《我愛黑澀會》助教，同時也是「黑澀會美眉」隊長。（東方IC）

▲大牙（後排右3）昔日曾擔任台灣電視節目《我愛黑澀會》助教，同時也是「黑澀會美眉」隊長。（東方IC）

去年6月27日，大牙在臉書公開指證，2012年赴香港錄製節目，遭「老闆陳先生」環抱、推倒在床。遭控的藝人陳建州稱大牙臉書不實，提出民事訴訟，求償1,000萬元，又撤告民事，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署去年偵查終結，認定大牙非無中生有或杜撰虛擬，不起訴確定。

這紙不起訴，對台灣低迷已久的#MeToo運動注入一絲鼓舞；但並不意味整體#MeToo運動明朗。去年中，婦女團體結合全國律師聯合會性騷擾防治委員會，組成超過40名律師後援團，免費協助因#MeToo事件而被告的控訴人。據高雄市婦女新知協會統計，截至今年6月，累計接案12件，被告案由皆是妨害名譽，其中一人是協助其他案件當事人撰寫文章、發聲而被告，其餘11名被告皆是性暴力案倖存者。另據勵馨基金會統計，2023年5月台灣#MeToo爆發後，性騷擾案件服務量暴增；截至同年12月，勵馨半年內接獲求助諮詢共913案，服務量是前一年同期的2至3倍，其中，最大宗需求是法律諮詢（47%），其次是心理諮商（27％）。

這紙不起訴，對大牙而言，也並非撥雲見日的保證。官司尚未明朗之際，她無法工作、重度憂鬱、徘徊輕生邊緣；即使如今生活與工作漸回正軌，她仍持續服用鎮定類藥物，努力減量中。

「倖存者的人生，不像車子鈑金，你西阿給（編按：しあげ，補土烤漆）一下，就看不出遇過重大車禍。人生不是這樣…」她又想起，彩油老師追問她如何處理傷口？「我盯著教室木桌，桌面被劃一刀。我說，就像這一刀啊，你看得到它，無論你做什麼，都沒辦法把它變不見。」

「這是每個受害者努力學習和過去的自己和解、重新面對人生的過程，我既然做了決定，就沒什麼好後悔，但是…」她聲音又顫抖起來，「這過程真的很不舒服。倖存者可能會有新體悟、新感受，可能變得比以前更武裝，或者，很多時候其實是變得更脆弱。」

倖存者的人生，變得更武裝了

那麼，我問大牙：這一年，妳是變得更武裝？還是更脆弱？

「我覺得，是更武裝耶…」

她身旁的經紀人黃艾瑞連忙補充，「可是我覺得，妳慢慢變回正常人了耶。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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鏡週刊, 大牙, 黑人, 陳建州

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