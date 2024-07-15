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小孟老師／7月15日星座運勢　星期一不憂鬱「快來避小人」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：理性對待同事
感情：滋潤對方心靈
財運：物美價廉好物
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：獅子

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雙子座

工作：善良正直友善
感情：願意遷就對方
財運：獨立經商有利
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：天秤

天秤座

工作：計劃穩定執行
感情：對方表露心聲
財運：投資大有所獲
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：豐碩成果回報
感情：貴人相助有成
財運：財務評估特準
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：牡羊

金牛座

工作：事業穩定經營
感情：感情投其所好
財運：另闢賺錢捷徑
幸運色：淡藍色
貴人：巨蟹
小人：處女

處女座

工作：適合經手契約
感情：當個愛情聽眾
財運：可得豐厚獲利
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：獲得意外驚喜
感情：感情進展甜蜜
財運：穩定發展局面
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：魔羯

天蠍座

工作：掌握主導權力
感情：情人互動良好
財運：投資眼光不錯
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：雙子

雙魚座

工作：獲得公司補助
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：獲利再創新高
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：爭執減少很多
感情：打動對方芳心
財運：有機會得分紅
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：射手

獅子座

工作：獲得效益回饋
感情：得到伴侶照顧
財運：嘗試合夥投資
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：巨蟹

射手座

工作：積極表現成果
感情：聽聽伴侶意見
財運：多種賺錢管道
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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