29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

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29歲帥哥港星文頌男罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

記者田暐瑋／綜合報導

香港29歲男星文頌男驚傳癌逝！他去年被診斷出患有罕見癌症「尤文氏肉瘤」，分享抗癌經歷令人動容，家屬日前透露病情惡化，13日晚間不幸離世，得年29歲，IG也發文道別：「很抱歉，在這裡要跟大家講一件很沉重的事。當大家看到這篇文章的時候，我已經離開了人世。」

文頌男已知時日不多，10日事先寫好道別文，13日過世當天由旁人代為發布，透露過去幾個星期一直在努力接受身體上的變化，選擇不對外透露病情，也沒有向媒體交代，「其實，早在2024年6月22日，我就因為下半身完全癱瘓、完全無法動彈、沒有任何知覺而住院。」當時他排尿困難，自入院以來，病情不僅沒有好轉，反而逐漸惡化。

▲文頌男離世。（圖／翻攝自文頌男IG）

▲文頌男離世。（圖／翻攝自文頌男IG）

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對於病情急轉直下，文頌男詳述了病況進展：「胸口以下仍然是完全沒有知覺，完全無法控制排泄功能，需要更換尿布並插導尿管。癌細胞已經擴散到很多不同的位置，例如胸、肺、多個脊椎、淋巴，甚至有些腫瘤我可以在外部摸到。有知覺的地方也感覺24小時都很痛，例如肩胛骨、頸椎、頭皮。」此外，他還提到自己有呼吸困難和心跳過快的症狀，每天早上發燒感覺明顯，但量體溫卻顯示正常。

在面對病痛的同時，醫生表示再繼續治療也沒有太大效果，只能進行舒緩治療減輕痛苦，感嘆就是在等待死亡，只希望能死得舒服一些，對於走到生命的最後一段路，文頌男仍然心懷感激，感謝親友和各界人士一直以來的支持和關心：「這段旅程有你們陪伴，我感到無比幸運和感激。」

▲文頌男離世。（圖／翻攝自文頌男IG）

▲文頌男離世。（圖／翻攝自文頌男IG）

文頌男的經紀公司悲痛證實，他於13日下午離世，得年29歲，「在這個難以承受的時刻，我們向他的家人和親友致以最深切的哀悼和支持。願他們在這段艱難的時光中找到安慰和力量。我們將尊重文頌男的遺願，身後事宜一切從簡，不會安排任何公開的追思會或喪禮。我們亦懇請大家尊重其家人和親友的隱私，避免過度打擾。」

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