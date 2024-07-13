熱狗助陣林志炫又出事！　急喊工作人員救援：不好意思最近狀況多

記者蔡琛儀／台北報導

58歲資深唱將林志炫今（13日）晚在台北小巨蛋開唱，更迎來新科金曲歌王MC HotDog熱狗到場助陣，林志炫請現場萬名觀眾用最熱烈掌聲歡迎剛鍍金成為歌王的他，讓他有些不好意思，更幽默地說：「是不是歌王不重要，只要麥克風有聲音就好。」拿他在典禮演出時麥克風突然被消音一事消遣一番。

▲林志炫今晚邀請昔日《披哥》合作的熱狗助陣演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

不過熱狗今晚又遇到小狀況，和林志炫演出結束後監聽耳機不見，連忙請工作人員上台幫忙調整，又自嘲：「不好意思，最近怎麼狀況有點多。」

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兩人3年前在大陸實境秀《披荊斬棘的哥哥》中結緣，今兩人帶來節目中的合作曲〈曾經我也想過一了百了〉，頓時讓現場氣氛嗨到不行，林志炫說，自己年輕時從沒想過會遇到這麼厲害的饒舌歌手，「想說狗哥的聲音很低沉又有磁性，我覺得能跟這樣的音色合作，把很美的抒情歌曲跟他有磁性低沉的聲音結合，一定是非常棒的作品，所以那時候鼓起勇氣跟你組隊。」直呼熱狗「徹底打開我對饒舌跟抒情結合的這把鑰匙」。

▲▼林志炫邀請熱狗再次跨界合作，觀眾反應熱烈。（圖／記者黃克翔攝）

而熱狗也謙虛說，自己青少年時期就是聽著林志炫的歌長大，更自爆國中還沒變聲時，參加歌唱比賽就是唱林志炫的歌曲，「所以他突然出現在眼前會覺得很不可思議，也不敢跟他講話，畢竟我們音樂真的差太多，後來才發現他也是這樣想，我們對很多音樂理念、歌詞要求是非常一致的。」兩人一拍即合，熱狗說節目結束後少數有保持聯絡的人就是林志炫。

不過對於這次受邀擔任林志炫演唱嘉賓，還獨唱〈髒藝術家〉，熱狗坦言一開始覺得很不好意思，擔心觀眾反應，「但炫哥說沒關係狗哥你盡量唱，因為我要換衣服。」讓全場笑翻，熱狗也大氣表示：「大家不用客氣，趁這個時間想去上廁所就去，不會怎樣的！」但他演出時，眾人屏氣凝神，幾乎沒看到有人離場，他尾聲更霸氣高喊：「在場的大家你們都是藝術家，因為，活著本身就是他媽的一門藝術啊！」更是掀起一波高潮。