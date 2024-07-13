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高雄直擊／背後一群人掃地⋯　宣美唱完歌忙躲人「超萌畫面流出」

記者吳睿慈／高雄報導

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》於13日盛大舉辦，「性感女神」宣美為倒數第二壓軸登場的順序，她相隔1年又7個月再度訪台，穿著黑色細肩背心、白色澎澎裙甜美登台，初亮相就帶來新歌〈Balloon in Love〉，她難掩緊張感：「新歌第一次展現給海外粉絲看，我其實很緊張。」並用中文親切打招呼「你們好高雄，我是宣美」，全場萬人回以熱情尖叫聲回應。

▲▼ 宣美。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

▲宣美唱完歌喘到找水，但一時找不到，蹦出中文「水？」。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

宣美13日來到高雄巨蛋參與拼盤，她以新歌揭開舞台序幕，第一首歌〈Balloon in Love〉唱完後，她喘到開始找水，但因舞台太大，只好用中文問「水？」超萌反應逗笑所有人，台下歌迷還提醒她「在後面」，她才往後跑，休息一下後，她熱情大喊：「大家，我真的很久沒來台灣了，你們有想我嗎？」現場尖叫聲四溢。

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看到台下有Miya-ne（宣美官方粉絲名稱）現身，宣美開心地大喊「我有看到我的Miya-ne來現場，真的很謝謝你們，真的很謝謝。」而活動安排她與MC神童影片互動，她則俏皮地喊：「聽說，主持人神童在等我，我先呼喚他一下！」開啟了與主持人的對話時間。

▲中間換場需要清理舞台，宣美只能穿梭在工作人員之間與粉絲互動。（圖／粉絲提供）

▲中間換場需要清理舞台，宣美只能穿梭在工作人員之間與粉絲互動。（圖／粉絲提供）

有趣的是，一組組藝人接續登台，舞台需要清掃碎花紙的時間，宣美在與觀眾互動時，工作人員則在她身後忙著清掃，她不能擋到別人，只好穿梭在工作人員之間聊天，邊喝水邊躲人畫面超違和，忍不住逗笑所有觀眾。她與粉絲互動頻繁，當聽到有人大喊「請給我愛心」，她用中文回答「給你」，隨後比著大愛心，全場被融化。

▲▼ 宣美。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

▲▼宣美帶來許多熱門夯歌。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

▲▼ 宣美。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

最後，宣美接連帶來夯歌〈24 hours〉、〈Tail〉、〈Gashina〉，氣氛超火熱。《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》特別挑選高雄作為全球首站，為了讓全球粉絲也能感受這場獨一無二的盛會，主辦單位13日正式宣布，演唱會內容將於9月由韓國KBS WORLD轉播。

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宣美, K-MEGA CONCERT in Kaohsiung

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