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酷炫狂唸女友出國弄丟包包！　下秒自己「闖大禍」被嗆：34歲還在雷

記者劉宛欣／綜合報導

網紅「反骨男孩」隊長酷炫2年前認愛小12歲女友柔柔，兩人經常不吝透過社群帳號放閃，12日他上傳了一支reels短片，分享柔柔出國在回程機場弄丟名牌包包的過程，讓他忍不住碎念對方，怎料包包找回來後，竟發現他自己也將記憶卡落在了飯店，被女友反嗆「到34歲了還在雷」。

▲酷炫出國唸女友弄丟包包 下秒自己也出事了。（圖／翻攝自酷炫Instagram）

▲酷炫紀錄柔柔在機場找包包的過程。（圖／翻攝自酷炫Instagram）

酷炫12日上傳了一支reels短片，影片記錄了柔柔在機場搞丟包包的過程，他表示「只剩半小時就要登機，沒有人知道包包在哪裡」，兩人在影片中走遍所有逛過的櫃位找，都沒有找到，還不斷彼此責怪「我在這邊滑手機，妳為什麼要亂跑」，酷炫也坦言「心裡其實已經有重買飛機票的打算」，最後向地勤求助後，被告知掉在了安檢處，奇蹟般尋回。

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▲酷炫出國唸女友弄丟包包 下秒自己也出事了。（圖／翻攝自酷炫Instagram）

▲柔柔最後找回包包。（圖／翻攝自酷炫Instagram）

酷炫無奈表示「感謝辛苦的地勤人員，反正這次找到下次還是會弄丟，還好記憶卡沒放妳那」，怎料過沒多久就發現自己辛苦出國拍片，記憶卡卻放在飯店，被柔柔無情吐槽「雖然我21歲很雷，可是你到34歲還在雷」，最後酷炫也在留言處透露，打回飯店詢問，被職員告知找不到，兩人的互雷的相處模式逗樂一眾網友。

▲酷炫出國唸女友弄丟包包 下秒自己也出事了。（圖／翻攝自酷炫Instagram）

▲柔柔最嗆酷炫。（圖／翻攝自酷炫Instagram）

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反骨男孩, 酷炫, 柔柔

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