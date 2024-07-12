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《繁花》林熙蕾來了！48歲凍齡美顏撼動黃河路　辛芷蕾過往曝光

記者蕭采薇／台北報導

王家衛首部執導電視劇《繁花》，胡歌飾演的寶總與劇中四女的感情糾纏也引起劇迷選邊站，有粉絲直嘆馬伊琍飾演的玲子最傻，也有粉絲最想讓他與唐嫣飾演的汪小姐湊對，胡歌與辛芷蕾飾演的李李則在劇情後半段有更多戲份，而他遇見舊愛雪芝（杜鵑飾）則依舊留戀的神情，都讓網友入戲過深。

▲《繁花》胡歌飾演的寶總與四女的感情糾葛。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲林熙蕾為《繁花》復出螢光幕前，飾演背景神秘的「台灣林太」。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

48歲的林熙蕾，婚後淡出演藝圈，為王家衛重返螢光幕前，在《繁花》飾演關鍵人物「台灣林太」背景神秘，但資金雄厚，她的登場將讓劇情發展急轉直下，彷彿死神引領黃河路迅速進入她的冬天。

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她將以貴氣珠寶耳環、盤髮紅唇的模樣現身，林熙蕾的凍齡美顏不但讓人驚豔，高貴典雅又不失霸氣的強烈存在感也震攝眾人。林熙蕾曾在訪問時透露，「我自己看到林太出場都起雞皮疙瘩，天哪，這女的真狠！」她與劇中至真園老闆娘李李的氣場對決、與黃河路的糾葛以及和寶總的緊密互動都將是追劇焦點。

▲《繁花》胡歌飾演的寶總與四女的感情糾葛。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》胡歌飾演的寶總與四女的感情糾葛，讓網友入戲太深。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》後半段迎來新的篇章，寶總切割夜東京玲子，也揮別汪小姐，但風雨欲來，除了台灣林太登場，寶總捲股市商戰的精彩鬥智、李李神秘過往逐漸浮出檯面成為觀劇三大看點，引發故事新高潮。尤其李李被捕，寶總為平息至真園內部的不安挺身而出。

而在寶總資金出現缺口時，李李背後動用各種人脈的鼎力支持，都鋪陳兩人的感情已經超越了友誼，寶總與李李眼神交會時的柔情流動，是否有進一步的發展尚待劇情揭曉。

▲《繁花》胡歌飾演的寶總與四女的感情糾葛。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲辛芷蕾為《繁花》已殺青4次，3年間不斷重拍。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

事實上，辛芷蕾在2016年電視劇《如懿傳》演出惡狠毒辣金玉妍一角闖出名氣，直到《繁花》才再度讓當時37歲的辛芷蕾人氣達到新巔峰，她高貴美艷的氣質被王家衛的鏡頭完美勾勒，她受訪笑說，「拍了《繁花》才意識到自己絕美！導演給我看的時候我心想，『這是我嗎？』」

▲《繁花》胡歌飾演的寶總與四女的感情糾葛。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》胡歌（左）與辛芷蕾（右）逐漸從敵人變成生意上合作夥伴。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

她坦言當初試鏡僅花30分鐘介紹自己，拿到角色後卻拍到迷惘，王家衛向她透露是看上她演電影《繡春刀2：修羅戰場》中的俠氣眼神，她才慢慢領會出李李的神韻。《繁花》拍攝的3年間，她就殺青了4次，不斷被叫回去重拍，讓她不禁開玩笑問王家衛，「導演，等你拍完我覺得我都老得可以退出演藝圈了。 」王家衛卻跟她說，「辛芷蕾你才剛開始，這是你最好的時間，你不要覺得就要結束了。 」《繁花》於MyVideo上架播出，每週五更新五集。

 

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繁花, 胡歌, 辛芷蕾, 林熙蕾

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