GARNiDELiA神曲〈極樂淨土〉回來了！　歡慶10週年9月登台開唱

記者吳睿慈／台北報導

日本動畫樂團二人組GARNiDELiA由MARiA和toku組成，迎來10週年的他們，近期展開約莫5個月的巡迴演出，台灣站預計在9月29日於Zepp New Taipei登場，超夯神曲〈極樂淨土〉再度訪台，門票預計於20日上午11點在Ticket Plus 遠大售票系統開賣。

▲GARNiDELiA歡慶10週年9月登台開唱。（圖／好玩國際文化提供）



經過10年時間淬煉，GARNiDELiA歌曲作品逾百首，問他們最能代表GARNiDELiA的前5首歌曲，兩人直呼好難取捨，最終選出經典及自己也相當喜愛的〈MIRAI〉、出道曲〈ambiguous〉、〈極樂淨土〉、〈幻愛遊戯〉及新專輯裡的〈Fiction〉，希望新舊歌迷都能多聽一下更認識他們。

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10周年慶祝巡迴演唱會，是GARNiDELiA有史以來巡迴最多站的演唱會，預計約巡迴5個月，總計將有近30場的演出，10年來最難忘的回憶都在每次的巡演當中，這次展開巡迴演出，他們非常期待，承諾會準備特別的演出呈現給所有歌迷。

▲GARNiDELiA感謝歌迷不離不棄。（圖／好玩國際文化提供）



對於歌迷10年的陪伴，他們真心感謝：「因為有大家，我們才能每年不斷成長，當然也有過感到挫折的時候，因為有你們的愛，我們才能繼續站在舞台上，深刻感受到大家的支持與愛，我們才能持續了10年，今後也請多多指教。今年就讓我們一起慶祝10周年吧！」