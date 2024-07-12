蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！她親揭消失影片真相⋯首回應：忙著呢

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前公布解雇員工蘿拉的真相，是因為對方利用AB合約詐財高達8位數。未料，12日陸續被網友發現他將多部有蘿拉入鏡的影片封面照P上AB優酪乳，更令人吃驚的是，連堂妹「嘎妹」Iris也被P圖，頓時掀起網友議論背後是否藏有更多內幕。

▲嘎妹回應網友疑問。（圖／翻攝自Threads／iris.416）



因此，有網友在Threads進一步發問「為何蔡阿嘎退追Iris，真的很想知道，世紀之謎，記得以前很常看到姑姑出現在影片裡」，結果先是有粉絲幽默代回「可能只是姐姐（Iris）忙著追星」，接著才釣出本尊回答：「超好笑，我還忙著刷克拉島的票呢！」

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▲嘎妹以前不時會出現在蔡阿嘎的影片中。（圖／翻攝自Instagram／yga0721、YouTube／蔡阿嘎）



事實上，嘎妹非常喜歡南韓男團Seventeen，常透過社群網站和網友交流追星的相關事情，但面對網路上和蔡阿嘎有關的問題，她目前選擇以幽默的方式應對，並未多談。

▲蔡阿嘎以前與嘎妹合唱的影片被發現轉為不公開模式。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）



另外備受討論的是，嘎妹除了封面照被P圖，之前和蔡阿嘎合唱的系列「挫塞兄妹」也被發現轉為不公開模式，還有人聲稱蔡阿嘎退追蹤嘎妹，但也有粉絲幫忙解釋蔡阿嘎本來就沒有追蹤嘎妹。

▲▼網友發現嘎妹也被P圖了。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

