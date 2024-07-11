野生陳芳語現身西門町！　火辣洞洞裝「祭驚喜福利」粉嗨炸

▲陳芳語到西門町舉辦「陳芳語日-kiki快閃」活動。（圖／華風數位提供）



記者翁子涵／台北報導

Kimberley陳芳語推出新專輯《kiki》，日前到西門町舉辦「陳芳語日-kiki快閃」活動，她身穿米色馬甲洞洞裝現身，現場也吸引2百多位粉絲齊聚響應，雖然活動時間僅有10分鐘，但她一一分送「kiki環保杯套」分享《kiki》專輯要倡導的環保理念，並和粉絲閒話家常，引起一陣騷動。

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▲▼陳芳語近距離和粉絲見面。（圖／華風數位提供）



她日前也一舉被國際數位音樂巨擎Spotify相中，被選為七月號人物，登上西門六號出口的「EQUAL封面人物」看板，Spotify並提前公布好消息，表示Kimberley陳芳語之後也會在紐約時代廣場露出，令她開心不已，所屬公司也為她新專輯造勢，讓主打歌《LOVE ME MORE》MV登上西門町大樓的千吋巨幕播送，讓她興奮地大叫：「好像好萊塢大片啊！」直呼像一圓電影明星的夢想。

雖然因午後雷暴雨讓快閃足足延遲1小時才開始，但終於在黃昏五點順利展開，Kimberley陳芳語第一句話就是關心粉絲是否有著涼，並一一派發「kiki環保杯套」，給現場200多位歌迷，讓粉絲都如沐春風，網路上也看到許多路過網友捕捉「野生陳芳語」畫面，並稱讚：「我原地暈船，超級漂亮！」

