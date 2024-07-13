小孟老師／7月13日星座運勢　天秤多說甜言蜜語

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：得到同事認同

感情：表現意外驚喜

財運：商務洽談機會

幸運色：灰色

貴人：雙子

小人：天秤

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雙子座

工作：主動結識朋友

感情：適合主動放電

財運：短期投資有盈

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：獅子

天秤座

工作：做事謙虛婉轉

感情：多些甜言蜜語

財運：親友回饋金額

幸運色：淡藍色

貴人：水瓶

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：彰顯工作實力

感情：愛情表現獨特

財運：社交開創財源

幸運色：棕色

貴人：天蠍

小人：金牛

金牛座



工作：與人分享喜樂

感情：製造浪漫情境

財運：節儉多有儲蓄

幸運色：橘色

貴人：巨蟹

小人：處女

處女座

工作：聯繫合作客戶

感情：與好友有曖昧

財運：財運來自貴人

幸運色：紫色

貴人：魔羯

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：專心學習工作

感情：多些撒嬌調情

財運：增資擴充情況

幸運色：白色

貴人：處女

小人：魔羯

天蠍座

工作：千里馬遇伯樂

感情：帥氣睿智表現

財運：財運有利衝剌

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

雙魚座

工作：默默努力付出

感情：愛人齊心協力

財運：在外遇到金主

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：事業穩紮穩打

感情：微笑吸引異性

財運：減少奢侈購買

幸運色：黃色

貴人：獅子

小人：雙子

獅子座

工作：業務收穫良多

感情：穩定平衡感情

財運：盈收有望新高

幸運色：大紅色

貴人：射手

小人：天蠍

射手座

工作：取得合作契約

感情：換方式表達愛

財運：財務有所轉機

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。