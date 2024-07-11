《劇場版賽馬娘》8月上映　中文預告公開⋯台粉暴動：先洗澡再看

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣動漫《賽馬娘Pretty Derby》在推出3季精彩動畫之後，8月初又將轉向新賽道躍上大銀幕，《劇場版 賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》臨場體驗效果驚人，就連日本動畫大師新海誠都以「非常震撼！」來表達看完電影後的內心興奮與悸動。

▲《劇場版賽馬娘》中文預告超熱血。（圖／羚邦提供）



《劇場版賽馬娘》電影公司日前公布中文海報與正式預告，遊戲玩家全體躍躍欲試，還吸引不少日本觀眾在預告下方留言「台灣朋友們也要玩得開心喔」、「我看了10次，這是一部好電影」、「希望台灣的朋友也能看這部，一定會熱血起來」，留言區一陣真心推薦。

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而日前有日本觀眾在推特（現稱為：X）抱怨現場體味太臭並喊著「訓練家們拜託洗個澡再來看電影」，中文預告片下方也有台灣粉絲幽默留言「我會先洗澡再去看的」、「記得洗澡」，回應相當有趣。

▲粉絲笑虧「會先洗澡再進戲院」。（圖／羚邦提供）



《劇場版 賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》故事敘述一群為奔跑而誕生的少女，被暱稱為「口袋」的「叢林口袋」是個不斷朝向最強之路奔跑的賽馬娘，某一次觀看了「閃耀系列賽」，其中一位賽馬娘「富士奇石」疾速奔馳時優美又迅速的姿態深深烙印在她的腦海裡，勾動了她躍躍欲試的靈魂，於是她決心挑戰「閃耀系列賽」。

▲《劇場版賽馬娘》即將在8月上映，發行商先推出合作套票。（圖／羚邦提供）



發行商回饋粉絲，預計在15日中午12點起在博客來獨家開賣電影與遊戲特別合作套票，每套售價899，除了兩張電影交換券與精美的A4雷射金屬日文原版海報之外，還有叢林口袋、愛麗速子、曼哈頓咖啡與緞通烈焰4位主要角色的賽馬娘個人角色透卡，以及「遊戲道具兌換序號卡」，每一張序號卡內包含1顆彩虹開放結晶與1張SR以上的閃耀出道轉蛋券（3R）。《劇場版賽馬娘》預計在8月2日於在全台上映，8月9日開始4DX與MX4D加入映演，給觀眾升級版的感官新震撼。