王齊麟認愛2個月「突PO戒指圖」！放閃陳詩媛：我願意 結婚進度被洩

記者潘慧中／綜合報導

奧運金牌羽球國手王齊麟4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（綽號：十元）以來，不時會隔空放閃。近日格外引起討論的是，當女友閨蜜意有所指地說「有可能十元明年要嫁人了」時，他也現身留言區大方回應了！

▲▼王齊麟看到貼文後，大方PO出戒指圖示愛陳詩媛：「我願意。」（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



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陳詩媛加入樂天啦啦隊後，和張雅涵、宋婉卉成為感情最好的「三小福」姐妹。怎料，張雅涵10日突然在社群網站有感而發地說，請粉絲珍惜「三小福」每次的合體演出，原因是「有可能十元明年要嫁人了」。

▲陳詩媛、張雅涵和宋婉卉是好姐妹。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531）



對此，當事人陳詩媛僅留言表示「三小福Forever」，張雅涵看了也感性地說：「妳結婚了我們還是三小福。」但更加引發討論的是，王齊麟在留言區附上一個戒指圖寫下「我願意」，讓張雅涵激動直呼「截圖了」！

▲▼陳詩媛和王齊麟4月證實交往中。（圖／翻攝自Threads／chilinwang、Instagram／10yuan.0424）



看到有粉絲好奇王齊麟、陳詩媛的進度是否有這麼快時，張雅涵語帶神秘地說「幸福都很突然的」，至於是否已準備好紅包、當伴娘，張雅涵則笑說，紅包隨時都有準備，也不排斥當伴娘。