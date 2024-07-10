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劉涵竹談蘿拉事件勸世「別讓人代理你」！　曝詐財8位數關鍵原因

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，事後更證實對方利用AB合約詐財8位數，消息一出引發各界討論。為此，前美女主播劉涵竹也在社群寫下長文，除了分享自己對此事的看法之外，同時也向大家呼籲：「錢跟合約，一定要自己看！不要輕易讓人代理你。」

 ▲劉涵竹（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

▲劉涵竹會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

劉涵竹提到，關注蔡阿嘎及蘿拉事件一陣子，她認為讓他人成為代理人，可能會導致嚴重的經濟損失，因此提醒大家：「知人知面不知心，讓別人代理你，就等於把自己的命根子交到別人手上。」劉涵竹分享，成為自己老闆4年的經驗，她不會讓經紀人完全代理所有事務，「所有的價格討論經過我的授意，所有的合約我也一定親自看過才開工。」她指出，這種做法，是為了避免讓別人替她安排不想做的工作，或者在價格談判中讓她處於不利的位置。

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 ▲劉涵竹（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

 ▲劉涵竹發文談蔡阿嘎及蘿拉事件。（圖／翻攝自Facebook／主播劉涵竹）

劉涵竹表示，有朋友曾建議她讓經紀人擔任窗口、讓助理經手合約，但她堅持所有重要的事都要親自處理，「不會讓別人替我安排我不想做的工作、用他的視角替我定一口價。」她還分享過去與經紀人合作的經驗，強調共用信箱的做法，讓她能夠全程參與並了解每一步的進展。劉涵竹認為，作為老闆，除了分工和授權之外，更要親自把關，以避免潛在的風險和損失，「很重要的人事物，就要親自看顧著。」提醒大家在經營事業時，務必親力親為，確保財務和合約的安全。

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劉涵竹, 網紅, 蘿拉, 蔡阿嘎, YouTuber

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