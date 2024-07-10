▲ 曾淑勤是《魯冰花》的原唱。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

「青春不打烊 看我聽我民歌經典演唱會」由王瑞瑜領軍于台煙、葉歡、王海玲、凃佩岑、曾淑勤、殷正洋、羅吉鎮與李明德獻唱，將於10月5日在台中中興大學惠蓀堂登場，今（10日）舉辦記者會，創作歌手曾淑勤則表示小學四年級開始聽民歌深受感動，「因此民歌也是我的創作啟蒙老師，至今每個月都會抱著吉他，在原住民主題餐廳演唱兩小時。」而談起恩師陳揚，她更突然哽咽掉下難過的眼淚。

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▲▼曾淑勤談起恩師哽咽落淚。（圖／記者湯興漢攝）



曾淑勤當年唱紅經典歌《魯冰花》，她回憶該首歌的創作者、也是她的已逝恩師陳揚，當場難掩激動情緒、哽咽落淚，更一度轉身抱著王瑞瑜，她感性表示：「當年我很多事都不懂， 是他很用心教我。」有次活動她本來要唱《恰似你的溫柔》，但突然發不出聲音，「他在後面幫我唱，對我很照顧。」

熱愛唱歌的曾淑勤，目前單身未婚，她深情表示自己早在2013年的演唱會上就嫁給了吉他，「我媽也告訴我不要為了結婚而結婚，能夠抱著吉他唱歌，碰過一些朋友說，很謝謝我們陪著他們，也謝謝有他們支持我們到現在。」王瑞瑜則爆料曾淑勤連洗衣服時都會對著洗衣機唱歌，「她很感性、很知性，大家一定要來看演唱會。」

