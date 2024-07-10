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江坤俊醜聞幕後黑手曝光！4個月前就下通牒　跟拍17天連環爆

江坤俊醫師被爆出軌護理師，還性騷擾女主播。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

▲江坤俊醫師被爆出軌護理師，還性騷擾女主播。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

圖文／CTWANT

名醫江坤俊被踢爆與院內護理師不倫，2人一起回公寓直到凌晨都沒離開，隨後又傳出他性騷女主播鄭凱云，沉默多時才請辭節目，並發聲明強調相關指控皆為不實，同時會保留法律追訴權。如今有知情人士爆料，江坤俊似乎是得罪人才會被鎖定，幕後黑手也曝光了。

江坤俊爆出偷吃疑雲後，與妻子發表共同聲明，強調「目前家庭狀況一切良好」，針對向營養師性騷一事，也嚴正澄清「絕無此事」。至於性騷擾昔日搭檔鄭凱云，電視台和鄭凱云都證實確有其事，而該事件已結案，雙方都接受處理結果。

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江坤俊強調相關指控皆為不實。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

▲江坤俊強調相關指控皆為不實。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

直到昨（9）日江坤俊宣布請辭《健康2.0》主持一職，並發聲明表示：「先跟大家說聲對不起，這段時間的紛紛擾擾佔用了太多社會資源，本想儘快讓事情落幕，還給家人們和大家一個安靜的空間，但我的沉默好像助長了很多不實的指控」，解釋不想回覆是不想引起筆戰。

江坤俊為了避免又有一些不必要的謊言，他決定先暫停演藝圈的工作，醫院的事情會先只保留臨床工作，不會影響病人的權益，「所有不實的指控，我會保留法律追訴權，我會繼續當一個醫師，繼續傳播健康的知識」。

知情人士向《三立新聞》透露，江坤俊多年前開始上醫藥談話節目，接著又接下健康節目，代言身價水漲船高，但今年3月有廠商對他下通牒，原因是他代言的保健食品太多，還自創品牌，但產品中有的性質重複，讓廠商抓狂，才會出手讓他被鎖定偷拍，據傳一連跟拍17天，才將他的私生活公諸於世。

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