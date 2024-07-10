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視帝郭晉安離婚遭疑「見死不救」！見妻子4年前大病失禁…態度曝

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星郭晉安是3屆視帝得主，與歌手妻子歐倩怡5月宣布離婚，18年婚姻畫下句點，震驚演藝圈。兩人婚變原因頻頻受到外界揣測，前妻日前在節目驚曝2019年生了大病，當時高燒到一度呼吸困難，甚至有失禁症狀，求救枕邊人卻被冷漠對待，這段發言再度引發議論。

▲▼視帝郭晉安被前妻爆料。（圖／翻攝自IG）

▲視帝郭晉安被前妻爆料。（圖／翻攝自IG）

歐倩怡當年剛滿40歲，2019年12月初得了重感冒，一直發燒，看西醫吃藥仍很頭暈發燒，某天晚上睡覺，深夜突然覺得左手從中指像觸電般直達心頭，接著呼吸困難，趕緊拍拍當時的枕邊人郭晉安求救，然而對方說「別玩啦！睡覺」，後來身體真的不對勁，老公才起身查詢怎麼治療、要不要叫救護車，且沖泡糖水給她喝，怕她吐還拿痰罐給她抱著。而她在床上控制不住失禁，甚至想到自己可能不行了，接著頭塞到痰罐裡暈倒了，隔天醒來發現頭還在痰罐裡。

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接著歐倩怡終於去了醫院，照X光片被告知是肺炎、肺積水，醫師還診斷她有尿道炎、腸炎，問題很多。她吃藥吃了半年才好轉。

據《香港01》報導，歐倩怡的發言令人震驚，前夫郭晉安遭質疑當時見另一半瀕死失禁卻見死不救，網友湧入IG請他出面澄清。郭晉安的拍戲現場湧入媒體詢問，他回應：「不是真的我也不會回應，唯一可以說的就是，我房間不會有痰罐，因為是套房。」

▲▼視帝郭晉安被前妻爆料。（圖／翻攝自IG）

▲網友要郭晉安出面說明。（圖／翻攝自IG）

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