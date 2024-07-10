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蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

【蘇打綠杯葛金曲】典禮前8小時放鳥「生物股長」拒頒獎　揭蘇打綠決裂金曲獎

▲林暐哲與蘇打綠因版權糾紛，和團員從此撕破臉。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

今年金曲獎落幕後仍風波不斷，其中因主持人Lulu開場演唱改編自蘇打綠前經紀人林暐哲打造的兒歌〈蘑菇濃湯〉，粉絲在網路上瘋狂出征，檯面下更是暗潮湧動。除了團內起了爭執，馨儀喝斥阿龔不准他圓夢與日團「生物股長」合作，導致蘇打綠和本屆金曲獎正式決裂。

蘇打綠阿龔原定於金曲獎上和日本夯團「生物股長」合作演出，但在典禮前8小時，阿龔突然宣布「身體不適不克參與演出」。而後更有工作人員爆料，其實阿龔在典禮前就放鳥團練、彩排也不去，甚至連病假的證明，還是醫美診所的診斷書，一切在演藝圈看起來是如此不專業的作為，令人匪夷所思。

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其實阿龔就是蘇打綠拿來杯葛金曲獎的手段，早在典禮前，蘇打綠就因〈蘑菇濃湯〉這首歌和金曲獎鬧得不可開交，導致最後全面撕破臉的局面。

【蘇打綠杯葛金曲】典禮前8小時放鳥「生物股長」拒頒獎　揭蘇打綠決裂金曲獎

▲阿龔獲邀擔任金曲獎表演嘉賓，卻以身體不適為由，臨時取消演出。（圖／台視提供）

【蘇打綠杯葛金曲】典禮前8小時放鳥「生物股長」拒頒獎　揭蘇打綠決裂金曲獎

▲日本樂團「生物股長」因唱了《火影忍者疾風傳》片頭曲而廣為人知。（圖／鏡週刊提供）

本刊打聽到幕後消息，本來不只阿龔會站上舞台演出，蘇打綠全員也受邀擔任最佳華語專輯、年度專輯兩項大獎的頒獎人，但因故婉拒。由此可見，本屆金曲獎為蘇打綠開出了重量級規格，但一片美意，卻因製作單位安排Lulu演唱改編版〈蘑菇濃湯〉，成為引爆點。

據悉，蘇打綠典禮前3日從北京巡演返台後，得知表演會有〈蘑菇濃湯〉後，就透過管道私下交涉，交涉未果，才退出表演。
 


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