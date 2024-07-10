謝承均罕見流下男兒淚！80歲母開大刀「躺加護病房」：只能一直哭

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《天道》9日晚間舉行殺青宴，眾多演員齊聚一堂，其中謝承均在接受訪問時，談到日前住進加護病房的母親，罕見在鏡頭前流下男兒淚，透露了母親生病的過程，也承認自己這次因為家人經歷鬼門關前走一遭，改變了自己對人生的想法。

▲《天道》9日舉行殺青宴。（圖／三立提供）

謝承均表示80歲的母親先前因為「胃潰瘍」動了一個大手術，他表示媽媽一直以來都沒有透露疼痛感，也沒有說身體不舒服，所以全家人都覺得媽媽很健康，沒想到有次發現母親大便出血，甚至嚴重到吐出血，趕快送醫才驚覺胃已經穿孔，在醫生的評估之下，不得不開刀，病情甚至讓醫生直呼「已經十幾年沒開過這麼大刀了」。

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▲謝承均受訪談到媽媽。（圖／三立提供）

對此，謝承均透露媽媽躺了兩週的加護病房，算一算住院住了一個多月，坦言自己因為這次母親生病對生命有了新的體悟，說著說著忍不住情緒崩潰，罕見在鏡頭面前哽咽並落下男兒淚，說道「我到媽媽生病才知道自己不堅強」。

▲謝承均講到媽媽哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，謝承均邊哭邊直呼「我只能一直爆哭」，坦言自己哭到連簽署手術術前同意書都沒辦法簽字，在媽媽被推進手術室的前一刻，拿起手機寫下加油打氣的訊息，說道「雖然我知道她看不到，但還是很想跟她說加油」，真情流露感動在場所有人。所幸，謝承均的母親目前已經沒有大礙，出院慢慢復健，預計恢復狀況良好的話，會在年底帶媽媽到日本旅遊。

▲謝承均講到媽媽哭了。（圖／記者黃庠棻攝）