ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝承均罕見流下男兒淚！80歲母開大刀「躺加護病房」：只能一直哭

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《天道》9日晚間舉行殺青宴，眾多演員齊聚一堂，其中謝承均在接受訪問時，談到日前住進加護病房的母親，罕見在鏡頭前流下男兒淚，透露了母親生病的過程，也承認自己這次因為家人經歷鬼門關前走一遭，改變了自己對人生的想法。

▲《天道》謝承均。（圖／民視提供）

▲《天道》9日舉行殺青宴。（圖／三立提供）

謝承均表示80歲的母親先前因為「胃潰瘍」動了一個大手術，他表示媽媽一直以來都沒有透露疼痛感，也沒有說身體不舒服，所以全家人都覺得媽媽很健康，沒想到有次發現母親大便出血，甚至嚴重到吐出血，趕快送醫才驚覺胃已經穿孔，在醫生的評估之下，不得不開刀，病情甚至讓醫生直呼「已經十幾年沒開過這麼大刀了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《天道》謝承均。（圖／民視提供）

▲謝承均受訪談到媽媽。（圖／三立提供）

對此，謝承均透露媽媽躺了兩週的加護病房，算一算住院住了一個多月，坦言自己因為這次母親生病對生命有了新的體悟，說著說著忍不住情緒崩潰，罕見在鏡頭面前哽咽並落下男兒淚，說道「我到媽媽生病才知道自己不堅強」。

▲謝承均。（圖／記者黃庠棻攝）

▲謝承均講到媽媽哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，謝承均邊哭邊直呼「我只能一直爆哭」，坦言自己哭到連簽署手術術前同意書都沒辦法簽字，在媽媽被推進手術室的前一刻，拿起手機寫下加油打氣的訊息，說道「雖然我知道她看不到，但還是很想跟她說加油」，真情流露感動在場所有人。所幸，謝承均的母親目前已經沒有大礙，出院慢慢復健，預計恢復狀況良好的話，會在年底帶媽媽到日本旅遊。

▲謝承均。（圖／記者黃庠棻攝）

▲謝承均講到媽媽哭了。（圖／記者黃庠棻攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

《華燈初上》光小姐驚喜合體！　「7人大同框」燦笑畫面流出

分手王子單身3年！　40歲鄧麗欣認愛新戀情…男友激似韓星Rain

分手王子單身3年！　40歲鄧麗欣認愛新戀情…男友激似韓星Rain

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝承均, 天道

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差
  2. 視帝郭晉安離婚遭疑「見死不救」！見妻子4年前大病失禁…態度曝
  3. 李洪基罹罕病「臀部全疤痕死肉」　羞曝男性荷爾蒙影響：想要新屁股
  4. 病情好轉！Lia宣布回歸ITZY　驚喜現身團體5周年直播
  5. 王子「10年前後對比照」都沒變！　港女星莊錠欣嘆：只有我在長大
  6. 錢小豪暴瘦18kg被憂罹病！　「頭頂驚見2黑斑急剃髮」親曝健檢結果
  7. 江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重
  8. 陳志強離家1月回來了！曾智希笑喊「爸爸」他狂比愛心：還記得我嗎
  9. 出道41年首當反派！李興文太壞「負面情緒爆炸」嘆：暫時不演了
  10. 快訊／跨國婚姻最終戰！夏克立再現身　今開庭5分鐘火速結束...下月14日宣判

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366