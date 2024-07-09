黃宣驚喊：我是平替版北野武！　大元辣翻全場⋯回家被鼓鼓說教

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏、謝欣穎、項婕如、林艾璇（大元）主演新片《愛的噩夢》，9日舉辦首映會，吳志慶（大飛）和黃宣也特地出席。黃宣在片中飾演關鍵角色「兔子人」。導演廖明毅爆料，其實當初設定是找日本影帝北野武主演，讓黃宣當場受寵若驚直說：「原來我是平替版北野武！」

▲《愛的噩夢》首映記者會，（左起）導演廖明毅、大飛、謝欣穎、林柏宏、大元、黃宣、監製丁長鈺。（圖／記者周宸亘攝）

導演廖明毅坦言，原本都已找到北野武的聯絡方式，但最後一刻改變心意，「那時還是疫情期間，因為他年紀很大了，無法來台灣，變成我們可能要去日本，後來覺得不太可能。」因此靈機一動改變思路，最後換成由黃宣上陣。而黃宣出道前曾在購物台上班，片中也擔任汽車業務，被虧「真的很會賣東西」。

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▲《愛的噩夢》黃宣自虧是「平替版北野武」。（圖／記者周宸亘攝）

另外，大元日前在北影頒獎典禮上，性感的「低胸裸背禮服」驚豔全場。被問到未婚夫鼓鼓是否有稱讚？大元笑說：「他對完全沒有意見，反而是不斷說教，說我沒有進入狀況。他看直播覺得我嘴角一直抽動，我說我真的很緊張。」

▲大元先前出席性感出席北影，入圍沒拿獎也已經滿足。（圖／記者周宸亘攝）

大元也表示，有入圍就很開心，沒得獎也不會失望，「我真的好想謝謝導演，我覺得他是我的伯樂。」導演廖明毅則說：「妳的伯樂是我太太！」原來當時導演的太太看到大元在《女兵日記》中客串演出，覺得她非常漂亮，於是推薦給老公。導演也坦言：「那是部長壽劇，說真的對演技不太要求，但我發現她在裡面雖然戲分很少，可是不會很油膩，表現很自然。」

▲《愛的噩夢》林柏宏希望大家不要討厭他飾演的「男子」。（圖／記者周宸亘攝）

日前林柏宏在北影頒獎典禮上，清唱了劉品言在女團「Sweety」時期的成名曲《愛是怎麼一回事》，他笑說：「我們本來有講好，她要打斷我，結果完全沒照講好的來。」自己根本被擺一道。此外林柏宏飾演的「男子」被指是渣男，他呼籲：「希望大家不要討厭我的角色，愛情的世界沒有好人壞人，第1次看可能會討厭（男子），如果看5次就覺得可以理解。」

眾演員也承諾，如果票房突破5000萬，就還原「Popu Lady」的成名曲《戀愛元氣彈》，謝欣穎說：「要我跳可以，但我不要站C位喔！」《愛的噩夢》將於7月12日上映。

▲《愛的噩夢》謝欣穎片中飾演有不為人知秘密的女神。（圖／記者周宸亘攝）