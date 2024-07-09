4天前才來...MAMAMOO輝人突宣佈「下個月高雄開唱」網暴動

記者蔡琛儀／台北報導

MAMAMOO成員輝人今年4月在台北國際會議中心開唱，上週六又到高雄啤酒節演出，沒想到今無預警宣布確定加場舉辦安可演唱會，回到台灣見MOOMOO（粉絲名），時間就在8月24日，地點則在高雄流行音樂中心。

▲MAMAMOO輝人宣布8月24日在高雄流行音樂中心舉辦安可演唱會。（圖／希林國際Chillin International提供）

輝人日前終於巡演完成亞洲、歐洲、美洲等世界 17 個城市巡演，這段時間輝人發揮了最大的能量和魅力，在舞台上留給世界各地的MOOMOO獨一無二的回憶。此次安可演唱會安排，除了7月在首爾外，僅宣布回到台灣舉辦安可場次，把韓國場的延伸舞台及樂隊原汁原味帶來臺灣，鍾愛世界各地的心意表露無遺。

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身為「vocal女王」的輝人，在巡演期間和成員玟星受邀為韓劇《沒有秘密》演唱 OST〈Frankly Speaking〉一曲，不久前，MAMAMOO 四位成員也齊聚線上開直播，與全球粉絲一起慶祝出道十週年，輝人在直播中感性表示：「我們一起度過了漫長的十年，經常一起歡笑。在過去的十年裡，我們和粉絲們能夠以MAMAMOO這個名字建立起許多回憶，這讓我深受感動。」句句都對粉絲念念不忘。

▲MAMAMOO輝人被封為「vocal女王」。（圖／希林國際Chillin International提供）

演唱會門票將在13日開賣，全場採實名制購票，於8月5日前購票者，有機會在8月10日使用一元加購1:1 合照、會後歡送、1:10 團體合照、親筆簽名海報、親筆簽名小卡等福利，詳洽ibon售票系統。