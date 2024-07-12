小孟老師／7月12日星座運勢　扶奶奶過馬路！雙子做公益添好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：投資公益事業

感情：自然大方好感

財運：主動向外開發

幸運色：粉紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

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雙子座

工作：大家一起公益

感情：表現大方俐落

財運：營銷獲利有望

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：天蠍

天秤座

工作：保持清醒頭腦

感情：喜歡相親對象

財運：薪資加薪有旺

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：心態平和友善

感情：人際關係熱絡

財運：正偏財運勢佳

幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：雙魚

金牛座



工作：幽默風趣開朗

感情：有氣質吸引力

財運：金錢周轉順利

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：獅子

處女座

工作：勇於開拓業務

感情：易被異性關心

財運：積蓄豐厚不斷

幸運色：黃色

貴人：金牛

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：真心展現誠意

感情：擦出愛情火花

財運：適合大筆買賣

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：金牛

天蠍座

工作：意料驚喜發生

感情：獲得女性貴人

財運：錢滾錢獲利快

幸運色：橙色

貴人：處女

小人：巨蟹

雙魚座

工作：良好工作表現

感情：風趣幽默開朗

財運：控制購物慾望

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：帶動大家情緒

感情：兩方情同意合

財運：金錢收支平衡

幸運色：棕色

貴人：雙子

小人：射手

獅子座

工作：成功得成就感

感情：為人好評不斷

財運：儲蓄不斷增加

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：牡羊

射手座

工作：計劃大膽執行

感情：趁機表露心跡

財運：可望擴大投資

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。