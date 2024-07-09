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爆起衝突遭抓髮！　巫建和傻眼「戴帽怎麼被抓」報平安：沒受傷

記者張筱涵／綜合報導

演員巫建和今（9日）被周刊爆料正是《正宗華語金曲之夜》台下起爭執時，被揪著頭髮的苦主。他本人透過Threads回應否認有發生衝突，而且當天有戴著帽子，基本上是不可能被抓頭髮，也要粉絲安心自己並沒有受傷。

外送稿用 ▲巫建和。（圖／翻攝自Instagram／chienho.wu）

▲巫建和今被爆被抓髮。（圖／翻攝自Instagram／chienho.wu）

巫建和今天午間發文回應被爆在《正宗華語金曲之夜》台下被抓髮，開頭就提到當天自己戴著帽子：「是怎麼被揪頭髮的啊？完全忘記此事，就算被揪…對方…徒手的話…那個人…應該還安好吧？」最後他感謝外界關心，自己沒有受傷也和緋聞對象「棉花糖女孩」都很好。

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▲▼巫建和。（圖／翻攝自Instagram／chienho.wu）

▲巫建和回應。（圖／翻攝自Threads／chienho.wu）

另外，巫建和在回應爆料前，寫下長文抒發對旅遊的看法，其實原本一直對旅遊沒有太多想法，除非是為了見朋友、看展覽或表演及品嚐美食。他坦言自己美感不佳，無法欣賞美景或奇觀，對於雲海、夕陽、夜景和建築常常發呆，不會讚嘆「真美」「不虛此行」，他的旅行方式大多是因為某些作家的影響，如三島由紀夫和石田衣良，會在特定地點發呆一整天，忽略人世紛擾，陷入幻想中。

巫建和小時候看了電影《在世界的中心呼喊愛情》，主角森山未來與長澤雅美都是他很喜歡的演員，劇情提到世界的中心「烏魯魯」，親自前往當地的旅程早在腦中走過很多回，過了20年現在也不再是當年的孩子：「那時候沒有想到多年後會在東京影展上遇上森山未來，更沒想像會跟長澤一起工作，通往『世界中心』的路程其實不會改變，改變的只有自己，何時會出發與少年仔的自己赴約還未知，世界變動得如此劇烈，我只知道，我到了世界的中心時，依然會用自己的方式，呆坐一整天。」

▲▼巫建和。（圖／翻攝自Instagram／chienho.wu）

▲巫建和有感而發。（圖／翻攝自Instagram／chienho.wu）

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