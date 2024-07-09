八點檔外景熱到爆！《愛的榮耀》犒賞「演員吃西瓜」結果玩瘋了

記者黃庠棻／台北報導

近日豔陽高照，台劇八點檔的外景拍攝也如火如荼展開。民視《愛的榮耀》，劇組團隊天天在高溫下工作，演員許仁杰、顏曉筠、張世賢、楊皓崴、宮美樂趁拍攝空檔，一起進到室內品嚐西瓜消暑，現場還玩起「榮耀盃」吃西瓜大賽，看誰吃最快，讓現場爆笑連連。

▲《愛的榮耀》演員們到室內吃西瓜。（圖／民視提供）

許仁杰表示聽到可以吃西瓜超感動，因為外面天氣真的太熱，利用中午正熱的時候，可以吃西瓜以外還玩遊戲，相當開心，只是他這兩天熱感冒，所以吃西瓜一度不舒服，但展現運動家精神，還是優雅的吃完所有的西瓜。

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▲《愛的榮耀》演員們到室內吃西瓜。（圖／民視提供）

第一次演八點檔的宮美樂，表示自己是「為愛吃西瓜」，坦言很謝謝《愛的榮耀》讓她有這麼多機會表現，所以做任何事情都感到很新鮮，包括這一次的吃西瓜大賽，還特地把瀏海夾起來，就怕影響比賽，而她也透露這麼熱再用束腰裝假肚子，但每一次完成拍攝又覺得非常榮耀。

▲《愛的榮耀》演員們到室內吃西瓜。（圖／民視提供）

顏曉筠則表示第一次在拍戲期間有機會可以吃西瓜消暑，甚至玩起遊戲，覺得很有趣，也能增加演員彼此之間的感情，覺得下一次可以挑戰吃榴槤或者吃台灣好吃的水果，讓粉絲一起看看不一樣的樣子。