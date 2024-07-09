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老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

記者陳芊秀／綜合報導

59歲資深女星崔佩儀活躍戲劇、綜藝節目，與美籍韓裔老公Sam結婚將近23年，老公兒子因工作、學業都在美國，她因此過起「偽單身」生活，一家人也時常當空中飛人相聚。她近日分享夫妻合照，粉絲問起：「沒有考慮一起住嗎？」本尊親自回答了。

▲▼崔佩儀回應粉絲。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀曬夫妻合照，老公每個月從美國飛回來團聚。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

崔佩儀曬夫妻合照，PO文謝謝另一半：「謝謝老公，每個月從美國飛回來看我和妹妹，老夫老妻相互照顧。」老公懷中抱著愛犬「妹妹」，她日前透露妹妹原本心臟不好，又檢查出多個腫瘤，老公、兒子貝克宇都面露憂心照顧。

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網友湧入崔佩儀貼文留言，有人問「沒有考慮一起住嗎？」釣出本尊回應「過一陣子他們都會回來台灣」。粉絲支持「姐姐想法很健康。開心過自己的生活、一邊 期待一家人的相逢。是很棒的人生」、「聚少離多不會有纷爭永遠快樂這生活最美滿」、「佩儀夫妻是前世修來的好緣分，也才會有乖巧懂事的好兒子，你們這一家要一直幸福下去喔…全家福」。

▲▼崔佩儀回應粉絲。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

▲崔佩儀回應粉絲。（圖／翻攝自臉書／崔佩儀）

崔佩儀兒子貝克宇目前在美國唸大三，未來還有就讀研究所的計畫。她表示對兒子已經放手兩年半，「孩子變得很獨立」，也尊重兒子生涯規劃的想法，態度開明。

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