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高凌風兒寶弟酒駕被逮道歉了！　聲明全文曝光

記者王靖淳／綜合報導

已故藝人高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）今（8）日凌晨傳出酒駕，當時他把車從停車場開出來停在路邊，後來遇警方上前詢問時表示自己找了代駕，但對方找不到停車場所以才自行把車開出，訊後依公共危險罪嫌移送。為此，葛兆恩稍早在IG發出聲明還原事件始末。

▲葛兆恩。

▲葛兆恩。（圖／翻攝自Instagram／andykooooo）

葛兆恩在聲明中提到，上週六在聚會結束後大約凌晨4點多，當時自己叫了代駕離去，後來他先到停車場上車吹冷氣，不過因為對方找不到自己，所以他就把車開到出口後換代駕接手。葛兆恩表示，把車開離停車場時發現，代駕跑錯停車場，後來對方正要走過來時，自己就先換位置到後座，而此時警察也上前對他進行酒測。

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▲葛兆恩聲明。

▲葛兆恩發聲明道歉。（圖／翻攝自Instagram／andykooooo）

葛兆恩透露警察向他表示偵查不公開，自己當下也配合酒測，後來就被帶到地檢署偵辦，「法官說我有配合，也看了筆錄，說這起事件就當教訓，並說我沒罪，但緩起訴和罰款。」最後，葛兆恩表示身為公眾人物，有義務把自身好壞都公諸於眾，他希望藉由這次經驗向大家呼籲，有喝酒就不要碰車子，哪怕只是坐在駕駛座上等代駕也不行，並在文末道歉，「一時粗心實在對不起，不好意思再次佔用各位時間，謝謝。」

▲（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩）

▲葛兆恩發聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／葛兆恩寶弟）

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葛兆恩, 寶弟, 酒駕, 高凌風

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