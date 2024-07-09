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李孝利拍廣告狂撈20億韓元！自爆拍攝現場年齡差距「心虛到想整形」

文／妞新聞

唱紅〈U Go Girl〉、〈Bad Girls〉、〈Miss Korea〉等神曲在歌壇叱吒風雲，也同時擁有《孝利家民宿》、《DANCE歌手流浪團》等綜藝代表作，1979年出生，今年滿45歲 的「國民妖精」李孝利依舊擁有超狂影響力，在去年7月復出拍廣告後，半年內就吸金超過20億韓元，廣告提案超過百個，代言費達到業界最高7億韓元！

不過廣告女王居然又想不幹了！？李孝利近日登上黃光熙的個人YouTube頻道節目「光執事（광집사）」暢談真心話，一頭捲髮、淡妝現身的她，依舊用逆天美貌＋氣場制霸全場，沒想到心裡卻因為「年紀」超煩惱？

不老女神不拍了？

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自爆：「拍攝現場我最老」

▲李孝利近日登上黃光熙的個人YouTube頻道節目。（圖／Youtube／풀무릉도원，下同）

出道超過26年的資深大前輩，經歷演藝圈世代變遷的她，談到「拍攝畫報工作的差異」的問題，自嘆：「現場的人員都比我年輕」，李孝利抱怨：「我去拍廣告的時候，有那種大家一起喝酒、吃飯的拍攝設定，居然找了一堆20歲左右的臨演來，我朋友的話不是應該找40代的嗎？」自嘲式事實暴力發言立刻讓全場大爆笑。

不過自信女王似乎耿耿於懷，李孝利表示成品畫面上可能像是朋友聚會，但是「現場超有隔閡」，接著更自爆了最近拍攝廣告也有差不多的困擾，她透露：「在拍CF的時候邀請到皮膚很白又漂亮的20幾歲年輕替身演員測光，結果輪到我登場時『燈光導演們變得超忙』」，讓她忍不住自我懷疑大家是不是都覺得自己變很老，居然在節目中大喊：「考慮再也不拍廣告了！」

國民妖精想變臉

醫美專業戶諮詢公開

其實李孝利一直以來在演藝圈以「崇尚自然美」著稱，還曾喊話有義務要以真面目示人，不曾動刀整形的她，沒想到也被現實打敗，在節目上首度挑戰與醫美狂光熙來一段諮詢時間，李孝利苦惱表示：「現在年紀大了要拍廣告，（有歲月痕跡）是不是很不敬業…」

同時自爆年輕時為了消除眼周皺紋打了肉毒，卻導致「招牌眼笑消失」，在濟州島也嘗試過皮膚雷射，但是膚質關係「完全沒效果」，完全不知道能怎麼醫美，最後光熙建議：「姊姊自然就很美，不過要動刀的話就得全部都動」，衝擊發言讓全場再度笑翻，不過似乎也因此打消了國民妖精的變臉念頭，網友一看紛紛表示：「李孝利明明越來越美」、「李孝利本身就是活著的傳說不用變！」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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