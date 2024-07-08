《瑞鎮家2》高旻示表現太好被讚史上最棒　羅PD爆接到V軍中急打電話

文／妞新聞

等了1年多《瑞鎮家2》終於開張啦！由「綜藝之神」羅䁐錫PD打造的《尹食堂》系列延伸節目《瑞鎮家》，繼第一季前往墨西哥賣韓國傳統小吃後，新一季不只大手筆飛往北歐冰島，還讓社長「李瑞鎮」圓夢，把他最執著的招牌菜牛骨湯升級成為正式菜單，以「瑞鎮砂鍋」為名字開設1號韓餐廳，首集播出就大受好評。

第一集話題度拉滿

新店面＋菜單曝光

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▲《瑞鎮家2》。（圖／tvN）

《瑞鎮家2》在開播前已經有超多路透照在SNS流傳，近日播出的首集節目中位於雷克雅維克的「餐廳實體」終於曝光，綠色屋頂復古洋房＋比前一季拓寬不少的店面，讓班底們驚艷大呼：「好美喔！」菜單除了牛骨湯砂鍋，還有燉牛肋排、全素的石鍋拌飯，光看就讓人食指大動，第一集以6.9％收視率出發，雖然低於第一季的8.8％，但也奪得同時段頻道節目的冠軍寶座，前景看好喔！

新實習生初上任

認真工作狂被讚：史上最棒

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▲《瑞鎮家2》員工班底。（圖／IG@tvn_joy）



這次新餐廳的員工班底也有人事異動，除了社長李瑞鎮之外，鄭有美、朴敘俊、崔宇植3位老員工全都升職，分別擔綱專務理事、常務理事以及代理（崔實習生終於轉正），由於上一任實習生、防彈少年團成員「V（金泰亨）」入伍服役，本季特別找來擁有《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》代表作、與崔代理在電影《魔女首部曲：誕生》中有精彩對手戲的新生代大勢演員「高旻示」扛下新任實習生的重任。

▲高旻示扛下新任實習生的重任。（圖／naver，下同）

曾經在咖啡廳、餐廳打工，還「真的體驗過職場生活」曾擔綱婚禮策劃師，傳聞升職很快的高旻示，首集就表現超亮眼，不只動作勤快、工作認真，切菜、打掃、整理都有條有序、從不休息，甚至還很有「眼色」的幫忙前輩，讓挑剔的社長瑞鎮大讚：「還以為實習生都會像泰亨、宇植那種難以管理的，第一次看到旻示這種實習生」，酒窩笑狂發超滿意。

前輩V吃醋了？

大發豪語指導：動作不能慢

▲防彈V特別錄製前輩指導心得文給新實習生。（圖／Youtube／채널십오야，下同）



其實V在新實習生上任前，還特別錄製了給菜鳥的一段「前輩指導心得文」，他驕傲的雙手抱胸表示：「雖然不知道會是誰，但是動作絕對不能慢，要好好展現忙內的模樣，希望在我回來之前你已經適應了！」結果發完豪語的他似乎在看完首集中高旻示備受讚賞的表現吃醋了？

近日王牌製作人「羅PD」羅暎錫PD在自己的頻道《出差十五夜》中直播爆料接到了V來自軍中的電話，用很虛弱的語氣表示：「高旻示有表現這麼好嗎？」羅PD馬上安慰：「泰亨你也很認真的做了！最後出來的成果也很有趣」，看來前輩V真的很在意超有危機感（笑死）。

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