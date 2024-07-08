布萊德彼特化身F1賽車手！　新片預告首曝「超狂亮點」車迷激動了

記者黃庠棻／台北報導

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）出道超過40年，累積多部經典作品，又傳出即將在方程式賽車電影《F1》（中文片名待定）中飾演賽車手，近日首度公開最新前導預告，明快的節奏、震撼呈現賽道上的驚險刺激，高潮迭起的內容，已引起大批影迷期待。

▲布萊德彼特化身F1賽車手。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

《F1》為求逼真，於真實的「大獎賽」賽事期間拍攝，因此會有許多現役賽車手入鏡，成為另類亮點。布萊德彼特在片中飾演退役後復出的賽車手，達姆森伊卓瑞斯則飾演他在虛構車隊「APXGP」中的隊友；該片強大的卡司陣容還包含獲奧斯卡金像獎提名的凱莉肯頓、奧斯卡金像獎得主哈維爾巴登、艾美獎得主和獲金球獎提名的托比亞曼齊司、莎拉奈爾斯、金波德尼亞和山姆森卡優。

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▲《F1》預告驚見現役賽車手。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

除了華麗的卡司之外，《F1》由《捍衛戰士：獨行俠》導演約瑟夫柯金斯基執導，Jerry Bruckheimer Films、Plan B Entertainment，以及七屆 F1® 世界冠軍車手路易斯漢米爾頓的Dawn Apollo Films聯合製作，預計明年暑假IMAX同步上映。

▲布萊德彼特化身F1賽車手。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣）

此外，《F1》預告公開後，立刻引起大批影迷熱議，除了布萊德彼特主演相當吸睛之外，片中呈現賽車奔馳的音效、背景音樂《We Will Rock You》都成為討論重點，讓網友紛紛直呼「音樂跟引擎完美結合」、「十分純粹的前導預告，太棒了」、「竟然有前Hsaa車隊的領隊Gunther」，令觀眾相當期待。