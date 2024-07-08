認屍大限到今天！　唐治平不敢搬家太遠：怕媽媽找不到

▲唐治平仍認定殯儀館存放的遺體不是母親。（圖／記者黃宥寧攝）



記者張靖榕／綜合報導

藝人唐治平73歲母親6月3日被發現陳屍住家頂樓，但一個月過去，唐治平依舊不認母親遺體；如今根據法規，今（8日）是火化最後期限。唐治平租屋處於6月底到期，台北市演藝工會理事長曹雨婷表示，曾對唐伸出援手，但他很客氣地婉拒，還說新住處離原本住處不遠，因為「怕媽媽找不到他」。

母親過世後，唐治平多次被直擊在街上遊蕩，疑似精神恍惚，狀況不佳。許多人伸出援手都被婉拒。台北市演藝工會理事長曹雨婷表示，和唐治平通話時，對方語氣相當鎮定，原本雙方要見面，但正逢唐治平的租房到期，他要搬到下一個住處。

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曹雨婷主動表示要幫忙，但唐治平很客氣，婉拒表示東西不多，而且新住處就離原本租屋處不遠，「因為怕搬太遠，媽媽找不到他。」

曹雨婷邊說邊哭，表示大家都是有媽媽的人，當下聽到就掉下眼淚，心裡很難過，覺得唐治平本性還是很善良、人很好，而且這麼多人要幫助他，他都拒絕，其實也證明他不是會利用大家善心騙錢的人。唐治平本性那麼好，她認為大家要多給他工作機會。

唐治平母親遺體存放在板橋殯儀館已逾一個月，今天就是遺體火化最後期限，若過期仍無人領回，恐怕會以「有主無名屍」火化處理。