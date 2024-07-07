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江坤俊與小三在醫院肆無忌憚！　許聖梅分析線索曝「爆料人身份」

記者劉宛欣／綜合報導

名醫江坤俊日前遭爆料出軌院內跟診護理師，還傳出疑似性騷其他護理師、同節目來賓與主持人等，醜聞連環爆，讓他愛家的暖男人設徹底崩塌。資深媒體人許聖梅日前在網路直播節目《危機女王》中分析，因為週刊精準掌握兩人的下班時間，還拍到他們共處一室長達11小時，她認為爆料給週刊的人很可能是「醫院內部人士」。

▲許聖梅認為爆料人是醫院內部人士。（圖／翻攝自《危機女王》）

▲許聖梅認為爆料人是醫院內部人士。（圖／翻攝自《危機女王》）

許聖梅在《危機女王》中指出，江坤俊去年就已經被抓包外遇，為此支付了500萬封口費給護理師的老公。然而，護理師與老公離婚後，與江坤俊的關係更加公開，非常肆無忌憚，連護理長都無法制止，她表示「其實說到這裡，其實大家看得出來誰爆的料，因為週刊顯然很精準地拍到這兩個人下班，為什麼？我認為爆料的就是醫院的人，就這麼簡單。」

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▲許聖梅認為爆料人是醫院內部人士。（圖／翻攝自《危機女王》）

▲許聖梅指出兩人在女方離婚後，在醫院內變得肆無忌憚。（圖／翻攝自《危機女王》）

針對兩人共處11小時是否侵犯配偶權，律師魏正棻在節目上指出，若兩人有過夜行為，被法院認定的可能性非常高。過往案例中，法官通常不採信牽強的理由，如吃宵夜、借廁所等等，因為這些行為可在公開場合進行，而在私人場合則可能存在逾越男女界線的空間。任何超越男女界線的行為，如摸臉、勾手、互傳曖昧訊息等，仍可能構成侵害配偶權。

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