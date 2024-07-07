陳漢典現蹤逢甲夜市「沒被認出」！　路人真實反應全被拍

記者王靖淳／綜合報導

藝人陳漢典憑著幽默且親民的形象，受到不少觀眾的喜愛，平時會在社群記錄日常的他，最近拍片分享自己到台中逢甲夜市時沒有被認出，同時也附上路人的真實反應。

▲陳漢典透露自己在逢甲夜市從尾走到頭。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

透過影片畫面可見到，陳漢典身穿一件白色且印有綠色棕櫚樹圖案的襯衫，內搭一件白色上衣，他頭戴米色的棒球帽，一身休閒且零偽裝的打扮走在逢甲夜市裡。他對鏡頭透露，自己從尾巴走到頭的過程中，完全沒有人認出他，同時也自嘲：「怎麼樣？厲害吧！我很會偽裝吧！」

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▲陳漢典透露自己在逢甲夜市沒被認出來。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）

影片中，陳漢典與不少逛夜市的民眾擦身而過，無論是跟他並排走同個方向的，還是迎面朝著與他反方向走過去的，都沒有人抬頭發現他的身影。為此，陳漢典在文中打趣寫道：「處處留心皆學問，據說每個人看到的都不一樣。」貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，有不少人寫下「笑死我」、「好心酸的感覺」等留言，也有網友表示想和他巧遇。

▲陳漢典會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）