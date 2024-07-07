記者劉宜庭／綜合報導

街頭藝人明堯5日於信義香提大道進行表演時，遭遇一名黑衣男以不雅動作騷擾，對方不僅闖入表演區域抽菸還大聲叫囂，嚴重影響了表演過程。他無奈表示：「街頭藝人是什麼很卑微的工作嗎？為什麼要這樣影響我們表演者…這樣不好玩，也不幽默。」

▲街頭藝人明堯演出遭黑衣男鬧場。（圖／明堯授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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明堯表演到一半，一名男子突然出現在被後方、硬闖入他的工作區域，並在旁邊抽菸，做出不雅動作，甚至大聲叫囂干擾表演，「我當下真的蠻無奈的，因為現場有正在聽歌圍觀的人群，還是得好好把表演做完。」

由於街頭藝人的表演區域通常都有明顯的燈線標示，該名男子未經明堯同意便闖入，甚至踩壞燈線；此外，信義香提大道是全面禁菸區，他說：「更何況一個歌手在表演的時候，你硬是站在旁邊抽菸，讓別人吸二手菸實在很沒水準。」

▲明堯坦言當下根本無法好好唱歌。（圖／明堯授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

明堯指出，該名男子試圖在街頭藝人旁邊製造效果，甚至在他唱歌時鬼吼鬼叫，「到後面真的很難唱下去」，這不僅影響了他的表演，也讓現場觀眾感到憤怒。事後，觀眾紛紛上前關心明堯，對該男子的行為表示不滿。

文中，明堯呼籲、希望大家能夠尊重各行各業，「請你們不要再騷擾其他街頭藝人，希望這種人就在我身上發生過就好。也希望大家尊重各行各業，街頭藝人上街表演，不是上街被大家作賤…。」

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