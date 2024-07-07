華語電影《刺心切骨》捷克首映　新加坡女導奪最佳導演

記者許逸群／台北報導

台灣、新加坡、波蘭合製的華語電影《刺心切骨》由新加坡新銳女導劉慧伶執導，電影日前於捷克卡羅維瓦利國際影展（Karlovy Vary International Film Festival）舉行世界首映，在國際影評及現場評分皆收獲高度肯定。昨（6日）舉辦的頒獎典禮中，更宣布由首次執導的導演劉慧伶奪下「最佳導演獎」。

▲新加坡新銳導演劉慧伶奪卡羅維瓦利電影節最佳導演獎。（圖／前景娛樂提供）

導演劉慧伶領獎時感動地說：「光是入選已是一種榮幸，我沒有想過能夠得獎，更別說是最佳導演獎。」 她表示這個獎項不僅肯定了她自己還有團隊的努力，也讓她能跟在觀眾席的家人一起分享這個時刻。

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▲劉慧伶的首部長片《刺心切骨》獲得眾多高度評價。（圖／前景娛樂提供）

劉慧伶從2015年就開始發展《刺心切骨》的劇本，結合自己與自閉症哥哥的成長經歷，以及曾作為新加坡擊劍選手來台的背景，對她而言是一部意義重大的創作。為了嚴謹呈現擊劍決鬥場面，飾演擊劍選手的曹佑寧和劉修甫更集訓九個月，只為忠實還原比賽時的激烈競爭氛圍。

電影故事設定於台灣，劇情圍繞人性黑暗、心理操弄以及家庭之間的矛盾，是本次捷克卡羅維瓦利國際影展舞競賽唯一的華語入選片。知名影評雜誌《銀幕週刊 Screen Daily 》給予高度評價：「入選卡羅維瓦利主競賽的《刺心切骨》以冷靜尖銳的方式講述了一個引人入勝的故事。」