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EXO Chen秘婚當爸後首來台開唱！　飆唱1神曲...前奏一下全場暴動

記者蔡琛儀／高雄報導

高雄啤酒節今進入第二天，壓軸的是EXO的Chen，也是他秘婚當爸後首次在台灣露面開唱，一連用美聲帶來6首歌曲，更獻唱韓劇《沒關係是愛情啊！》及《太陽的後裔》歌曲〈Best Luck〉、〈Everytime〉，前奏一下就讓全場激動不已，更紛紛跟著大合唱，他表示今天非常幸福，因為終於見到歌迷，「我有機會可以站在台上表演給大家看，我心存感激。」

▲▼EXO Chen。（圖／讀者提供）

▲EXO Chen獻唱多首歌曲。（圖／讀者提供）

MAMAMOO成員輝人今晚登台演出，讓滿場拿著「MOO棒」的MOOMOO都興奮不已，而她帶來〈WATER COLOR〉等9首歌曲，讓現場氣氛嗨到不行，她也開心表示自己是第一次來高雄，所以非常期待，更嘴甜誇：「我覺得大家韓文都好厲害，好像都聽得懂。」

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輝人今晚穿著牛仔熱褲大秀修長美腿，隨後更走到最前方的延伸舞台，直呼和大家距離很近，但自己流很多汗有點害羞，「南韓現在很熱，但高雄真的是酷暑般的熱，大家小心不要中暑。」接著登場的EXO成員Xiumin，帶來〈Feedback〉等六首歌曲，他穿著背心外搭黑色薄紗上衣，身材若隱現。

▲▼輝人高雄啤酒節。（圖／寬寬提供）

▲▼輝人、Xiumin出席高雄啤酒節。（圖／寬寬提供）

▲▼EXO Xiumin。（圖／讀者提供）

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Xiumin, Chen, 輝人

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