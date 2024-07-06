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五月天阿信見台下當眾質問「你有針對性嗎」　瑪莎傻眼：叫起來羞辱我

記者蔡琛儀／台北報導

五月天5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會近日在深圳大運中心體育場舉辦，昨晚來到第四場，在點歌橋段時，阿信點了一名高舉梁靜茹歌名「燕尾蝶、聽不到、彩虹」的歌迷，並說：「這是有針對性的嗎？妳看著瑪莎的眼睛，妳有針對性嗎？」鏡頭隨即照到梁靜茹前男友瑪莎身上，讓全場笑翻。

▲▼五月天深圳演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天深圳開唱。（圖／相信音樂提供）

瑪莎鎮定地回：「不會啊，我覺得她點得很好。」阿信反問他：「是嗎？這個有脈絡的耶。」瑪莎沒好氣對說：「她沒有針對性，有針對性是你。」又說：「你只是把她叫起來羞辱我而已。」台上台下全笑成一團，怪獸突說：「這個我真的要講一句公道話...瑪莎你幹嘛這樣！」瑪莎當場回：「什麼又是我！」還把手上毛巾作勢甩到怪獸身上，相當逗趣。

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演唱會從台中起跑，一路唱到高雄、香港、北京、深圳，除了邀請陳綺貞、Energy擔任嘉賓，此次巡迴演唱會上還有一位具有舉足輕重的特別來賓，瑪莎說：「靠它才能撐起5525（演唱會），這位嘉賓可以唱很多歌，它姓『時』。」故弄玄虛介紹演唱會精髓「天外有天時光機」，怪獸跟著一搭一唱笑說：「他們可能想說奇怪怎麼沒聽到風聲。」，也組成了演唱會上美麗圖騰。

▲▼五月天深圳演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天深圳開唱，阿信還當起攝影師拍攝團員。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天深圳演唱會。（圖／相信音樂提供）

此外，五月天阿信昨天還在社群網站上公布了由他親自掌鏡自拍團員在演唱會上合唱〈頑固〉的影片，並寫：「差評！這個影片拍得不好，又要唱歌又要拍攝，真的不知道自己在拍什麼，大家勉強看看，喜歡我明天再拍！」吸引上萬網友搶看。

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