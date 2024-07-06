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金荷娜抓姦富豪尪！轉頭問Rain：跟我睡嗎　《紅天鵝》演禁忌之愛

記者吳睿慈／綜合報導

Disney+浪漫復仇韓劇《紅天鵝》再度引爆話題！本劇由「童顏美女」金荷娜合作天王Rain演出，戲劇於3日起上線播出，首集就上演精彩槍戰，金荷娜飾演出身貧寒的吳婉秀，憑自身努力成為知名高爾夫球手，並順利嫁入豪門，然而這段婚姻隱藏著別人不知的痛苦，而她在與保鑣徐蹈允日漸相處過後暗生情愫，上演一場豪門媳婦與保鑣的禁慾之戀。

▲▼金荷娜抓姦富豪尪！轉頭問Rain：跟我睡嗎　《紅天鵝》演禁忌之愛。（圖／Disney+提供）

▲金荷娜飾演財團媳婦，婚姻卻不美滿。（圖／Disney+提供）

金荷娜在劇中飾演的「吳婉秀」，雖然家境不好，但天資聰穎，在高爾夫球賽中寫出亮眼成績，無奈有個吸血母親，球賽獎金全被媽媽拿走，不讓家人一錯再錯，她被迫成了「捐贈天使」，並為了償還母親的債務選擇嫁入豪門。長久以來，她致力於幫助弱勢族群，卻招來殺機，首集上演精彩槍戰，所幸被前職警察徐蹈允（Rain飾演）救下，男方因緣際會成為她的保鑣。

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▲▼金荷娜抓姦富豪尪！轉頭問Rain：跟我睡嗎　《紅天鵝》演禁忌之愛。（圖／Disney+提供）

▲▼金荷娜、Rain數度共同出入生死後，逐漸產生曖昧情愫，上演不倫的禁忌之戀。（圖／Disney+提供）

▲▼金荷娜、Rain數度共同出入生死後，逐漸產生曖昧情愫，上演不倫的禁忌之戀。（圖／Disney+提供）

吳婉秀的婚姻外人看起來幸福，但其實老公長年外遇的真相殘破不堪，《紅天鵝》節奏快速，她親眼目睹老公與閨蜜的姦情，早就知情的她冷淡面對一切，表面上看起來心死，但還是在酒吧傷心買醉，在徐蹈允的護送下回到飯店，隨著兩人距離越來越近，男女間曖昧的氣氛越來越高漲，她脫口問「你要跟我睡嗎？」甫播出2集就迎來精彩看點。

▲Rain以保鑣職務深入財閥之中。（圖／Disney+提供）

▲Rain以保鑣職務深入財閥之中。（圖／Disney+提供）

Rain出道以來維持精壯身材，《紅天鵝》放送粉絲福利，首集脫掉上衣處理槍傷，讓觀眾大飽眼福，不過，他所飾演的徐蹈允隱藏身份秘密，為調查警察好友死亡真相，深入花人集團，卻牽扯出一件件死亡案件，他與吳婉秀步步掉入陷阱之中，自己的生命也受到威脅，想要看清未解謎團，絕對要鎖定《紅天鵝》。

▲▼金荷娜抓姦富豪尪！轉頭問Rain：跟我睡嗎　《紅天鵝》演禁忌之愛。（圖／Disney+提供）

▲▼金荷娜與婆婆針鋒相對超精彩。（圖／Disney+提供）

▲▼金荷娜。（圖／Disney+提供）

不僅如此，Rain此次為保鑣角色，挑戰飛車、槍戰等動作戲，他本就有著矯捷身手，過去數度展現精彩打鬥戲戲份，《紅天鵝》甫登場就有強烈的存在感，帥到讓人目不轉睛，粉絲直呼「老公Rain還是好帥」、「Rain都不會老」。

▲▼金荷娜抓姦富豪尪！轉頭問Rain：跟我睡嗎　《紅天鵝》演禁忌之愛。（圖／Disney+提供）

▲鄭糠雲飾演渣男老公，留著一頭性感長髮現身。（圖／Disney+提供）

黃金卡司金荷娜、Rain助陣，其他卡司也都是一時之選，鄭糠雲飾演不斷出軌的集團繼承人「金容國」，留著一頭性感長髮，把渣夫形象演得很到位。製作團隊更請到闊別10年再度執筆的《三姊妹》編劇崔允貞，並由《最佳愛情》導演朴洪均執導演筒，幕前幕後卡司超強可看度破表！《紅天鵝》一共10集，每週三下午3點在Disney+一次更新2集。

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