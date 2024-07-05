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《我的完美日常》製片來台　「全台唯一講座」曝影帝役所廣司秘辛

記者吳睿慈／台北報導

口碑神片《我的完美日常》由坎城影帝役所廣司主演、德國電影大師文溫德斯執導，電影全台票房賣破千萬佳績，為感謝台灣影迷熱烈支持，製片兼編劇高崎卓馬驚喜來台舉辦大師講堂，12日將在微風影城會影迷，映後進行40分鐘交流，不藏私曝光國際大導文溫德斯、坎城影帝役所廣司的拍攝幕後祕辛。

▲▼《我的完美日常》編劇高崎卓馬來台舉辦講座。（圖／甲上娛樂提供）

▲高崎卓馬是《我的完美日常》編劇與製片。（圖／甲上娛樂提供）

《我的完美日常》橫掃坎城影展最佳男演員獎、人道精神獎及亞太影展最佳影片等大獎，榮獲奧斯卡金像獎「最佳國際影片」提名，並在素有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎奪下最佳導演、最佳男主角大獎，接連於日本及國際影壇大放異彩，更刷新了文溫德斯執導電影票房新高，全球席捲破8.2億台幣亮眼票房。

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▲▼《我的完美日常》編劇高崎卓馬來台舉辦講座。（圖／甲上娛樂提供）

▲《我的完美日常》編劇高崎卓馬來台舉辦講座。（圖／甲上娛樂提供）

2023年底役所廣司受邀來金馬獎頒獎，並參與《我的完美日常》金馬影展大師講堂深獲好評，身為製片兼編劇的高崎卓馬下周將接力來台，舉辦唯一一場大師講堂特別場回饋台灣影迷。

高崎卓馬身兼日本電通廣告公司創意總監、電影編劇、製片，也是位小說家，曾多次以廣告贏得大獎，包括2度榮獲年度創作者獎、TCC大獎、ACC、ONE SHOW、Adfest大獎、D&AD、坎城國際廣告獎等國內外眾多獎項肯定，2009年擔任岡田將生主演的電影《夏威夷男孩》製片與編劇，擔綱《蒼井優X 4個謊言》和《上野樹里與5個包包》編劇，2023年擔任《我的完美日常》製片，並與德國大導文溫德斯共同編劇，另著有小說《遙遠的碎片》、《自動倒帶》及繪本《畫鯨魚的小孩》等，作品感動無數人。《我的完美日常》於7月12日晚上7點將於台北微風影城舉行，並於5日中午12點起於微風影城Breeze Cinemas官網開賣。

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我的完美日常, 役所廣司, 高崎卓馬

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