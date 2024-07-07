ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／7月7日星座運勢　牡羊大膽嘗試告白

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：工作配合度高
感情：製造戀愛機會
財運：求財門路增加
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：巨蟹

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：有利推行計劃
感情：積極會有收獲
財運：投資事半功倍
幸運色：淡藍色
貴人：天蠍
小人：射手

天秤座

工作：易獲不錯商機
感情：順其自然強運
財運：投資實力增加
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：態度恭謙良好
感情：桃花有貴人運
財運：分散投資有利
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：金牛

金牛座

工作：有利與人互動
感情：戀愛會有進展
財運：適合犒賞自己
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：處女

處女座

工作：工作態度良好
感情：個人魅力上升
財運：擬定展店計劃
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：計劃易受矚目
感情：善解人意好評
財運：規劃理財計劃
幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：獅子

天蠍座

工作：求職者機會多
感情：良好信用有助
財運：買樂透有收穫
幸運色：卡其色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

雙魚座

工作：工作易獲支持
感情：好好把握桃花
財運：事情處理得當
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：如期完成任務
感情：告白大膽嘗試
財運：理財積極性高
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：雙子

獅子座

工作：有想法能突破
感情：單身豔遇機會
財運：了解市場動態
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：天秤

射手座

工作：工作聽取意見
感情：桃花旺更開朗
財運：金錢敏銳度高
幸運色：金色
貴人：雙子
小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家

北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家

北影內幕／阮經天「12票強力通過」奪影帝！　李銘忠連槓兩獎都輸給《周處》

北影內幕／阮經天「12票強力通過」奪影帝！　李銘忠連槓兩獎都輸給《周處》

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

謝金燕爆氣開轟合作品牌！　官方急公開道歉她不買單：絕對要提告

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

吳夢夢槓上孫安佐！　不爽米砂墮胎又被提「別再蹭了煩不煩？」

江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

林襄去年才分手馬傑森　親解兩人新關係：我是他後援會長！　

D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了

李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送…出事前曝徵兆！

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布下個月「離開台灣」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／7月7日星座運勢　牡羊大膽嘗試告白
  2. 2年男友提結婚⋯林采緹反問「你有錢嗎」！原因超理性 再婚進度曝
  3. 女主播遭江坤俊性騷　許聖梅力挺鄭凱云痛批：以為自己是萬人迷了
  4. 北影內幕／阮經天「12票強力通過」奪影帝！　李銘忠連槓兩獎都輸給《周處》
  5. D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？
  6. EXO Chen秘婚當爸後首來台開唱！　飆唱1神曲...前奏一下全場暴動
  7. 12歲林品彤奪雙影后！「小曉帶我走了很遠」：做夢都想不到
  8. 北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家
  9. 快訊／陳慕義真的來了！《老狐狸》北影奪獎　他拿獎盃脫口：滿奇怪的
  10. 江坤俊出軌又爆性騷主播！　作家怒批電視台「保金雞母欺騙觀眾」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366