小孟老師／7月7日星座運勢　牡羊大膽嘗試告白

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：工作配合度高

感情：製造戀愛機會

財運：求財門路增加

幸運色：黑色

貴人：處女

小人：巨蟹

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雙子座

工作：有利推行計劃

感情：積極會有收獲

財運：投資事半功倍

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：射手

天秤座

工作：易獲不錯商機

感情：順其自然強運

財運：投資實力增加

幸運色：粉紅色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：態度恭謙良好

感情：桃花有貴人運

財運：分散投資有利

幸運色：玫瑰色

貴人：雙魚

小人：金牛

金牛座



工作：有利與人互動

感情：戀愛會有進展

財運：適合犒賞自己

幸運色：黑色

貴人：獅子

小人：處女

處女座

工作：工作態度良好

感情：個人魅力上升

財運：擬定展店計劃

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：計劃易受矚目

感情：善解人意好評

財運：規劃理財計劃

幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：獅子

天蠍座

工作：求職者機會多

感情：良好信用有助

財運：買樂透有收穫

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

雙魚座

工作：工作易獲支持

感情：好好把握桃花

財運：事情處理得當

幸運色：亮紅色

貴人：金牛

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：如期完成任務

感情：告白大膽嘗試

財運：理財積極性高

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：雙子

獅子座

工作：有想法能突破

感情：單身豔遇機會

財運：了解市場動態

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：天秤

射手座

工作：工作聽取意見

感情：桃花旺更開朗

財運：金錢敏銳度高

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。