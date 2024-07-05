真人版《怪醫黑傑克》奇利柯變女生！造型挨嘲他發聲：責任我承擔

記者陳芊秀／綜合報導

日本醫療漫畫《怪醫黑傑克》是漫畫之父手塚治虫筆下的代表作之一，為了紀念連載50周年，與電視台合作翻拍真人版日劇特別篇。而電視劇引發正反兩極化評價，其中漫畫人氣角色「奇利柯醫生」由男性改成女性，飽受原作粉批評，連造型掀起議論，對此負責人物造型的設計師柘植伊佐夫發文：「責任我承擔。」

▲真人版《怪醫黑傑克》引發日網正反兩極化評價。（圖／翻攝自X）

柘植伊佐夫是日本知名造型師，曾為大河劇《龍馬傳》、《岸邊露伴一動也不動》等夯劇設計人物造型，今次接下真人版《怪醫黑傑克》，為所有登場角色打造全新造型，劇集播出前就話題不斷。而「奇利柯醫生」是提供安樂死的密醫，外型細瘦留著銀白長髮，軍醫出身，在戰場目睹許多人在無藥物救治痛苦而亡，因此為人提供安樂死，與黑傑克奮力挽救生命的態度處於對立。翻拍真人電視劇，找來女星石橋靜河扮演，但慘遭負評洗版，日網認為設定「無視原作」、「無法理解為何改成女性」、「頭髮為何這麼亂」、「好像假髮」。

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▲漫畫版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生（右）留著一頭銀髮，是專門為人安樂死的密醫。（圖／翻攝自X）

▲真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生設定改成女性。（圖／翻攝自X）



面對真人「奇利柯醫生」的爭議聲浪，柘植伊佐夫5日打破沉默發文。他表示接到劇集邀約時，得知「奇利柯」是一位女性，與原作設定不同，因此決定不讓外貌與原作一樣，但仍保留最基本的「眼罩」、「白髮」的印象。此次真人劇的主題是「美醜」，劇沒有描述奇利柯醫生的過去，因此透過超現實的服裝與假髮來暗示，這些怪異的時尚，或許令觀眾對角色與原作的觀感有差距，但這也符合本次的主題。

▲奇利柯醫生造型引發爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

柘植伊佐夫表示，奇利柯的造型設計概念，是致敬1973至1983年連載的《怪醫黑傑克》，例如假髮也是要呼應「龐克和新浪潮運動」時期，服裝結合軍裝斗篷、祭服的元素，白色含有「恐怖細菌」的概念。相較於奇利柯外型超現實主義派，「黑傑克」、「皮諾可」的造型絕對要忠於原著，要在「現實」背景下，自然呈現出原作漫畫的形象，對此還特別提高了奇利柯與其他角色的超現實感。

▲奇利柯醫生造型偏超現實。（圖／翻攝自X）

▲相較於奇利柯醫生造型走超現實風格，黑傑克與皮諾可則是要忠於原著。（圖／翻攝自X）



而柘植伊佐夫感謝大眾給予的意見與評價，長文最後寫道：「所有關於造型的判斷和責任都由我承擔，而造型團隊的成員在這些製作條件下真的付出了最大的努力，完成了非常出色的工作。由衷地感謝大家的觀看。」

真人版《怪醫黑傑克》找來高橋一生主演「黑傑克」，因《重啟人生》爆紅的7歲童星永尾柚乃飾演「皮諾可」，雖然「奇利柯醫生」性轉設定受到批評，高橋一生與永尾柚乃則獲得高度肯定，特別篇收視率高達10.3%，是近期少數破十位數的日劇。

▲真人版《怪醫黑傑克》收視率高達10.3%，是近期少數破十位數的日劇。（圖／翻攝自X）