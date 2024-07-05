ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

真人版《怪醫黑傑克》奇利柯變女生！造型挨嘲他發聲：責任我承擔

記者陳芊秀／綜合報導

日本醫療漫畫《怪醫黑傑克》是漫畫之父手塚治虫筆下的代表作之一，為了紀念連載50周年，與電視台合作翻拍真人版日劇特別篇。而電視劇引發正反兩極化評價，其中漫畫人氣角色「奇利柯醫生」由男性改成女性，飽受原作粉批評，連造型掀起議論，對此負責人物造型的設計師柘植伊佐夫發文：「責任我承擔。」

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲真人版《怪醫黑傑克》引發日網正反兩極化評價。（圖／翻攝自X）

柘植伊佐夫是日本知名造型師，曾為大河劇《龍馬傳》、《岸邊露伴一動也不動》等夯劇設計人物造型，今次接下真人版《怪醫黑傑克》，為所有登場角色打造全新造型，劇集播出前就話題不斷。而「奇利柯醫生」是提供安樂死的密醫，外型細瘦留著銀白長髮，軍醫出身，在戰場目睹許多人在無藥物救治痛苦而亡，因此為人提供安樂死，與黑傑克奮力挽救生命的態度處於對立。翻拍真人電視劇，找來女星石橋靜河扮演，但慘遭負評洗版，日網認為設定「無視原作」、「無法理解為何改成女性」、「頭髮為何這麼亂」、「好像假髮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲漫畫版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生（右）留著一頭銀髮，是專門為人安樂死的密醫。（圖／翻攝自X）

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生設定改成女性。（圖／翻攝自X）

面對真人「奇利柯醫生」的爭議聲浪，柘植伊佐夫5日打破沉默發文。他表示接到劇集邀約時，得知「奇利柯」是一位女性，與原作設定不同，因此決定不讓外貌與原作一樣，但仍保留最基本的「眼罩」、「白髮」的印象。此次真人劇的主題是「美醜」，劇沒有描述奇利柯醫生的過去，因此透過超現實的服裝與假髮來暗示，這些怪異的時尚，或許令觀眾對角色與原作的觀感有差距，但這也符合本次的主題。

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲奇利柯醫生造型引發爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

柘植伊佐夫表示，奇利柯的造型設計概念，是致敬1973至1983年連載的《怪醫黑傑克》，例如假髮也是要呼應「龐克和新浪潮運動」時期，服裝結合軍裝斗篷、祭服的元素，白色含有「恐怖細菌」的概念。相較於奇利柯外型超現實主義派，「黑傑克」、「皮諾可」的造型絕對要忠於原著，要在「現實」背景下，自然呈現出原作漫畫的形象，對此還特別提高了奇利柯與其他角色的超現實感。

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲奇利柯醫生造型偏超現實。（圖／翻攝自X）

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲相較於奇利柯醫生造型走超現實風格，黑傑克與皮諾可則是要忠於原著。（圖／翻攝自X）

而柘植伊佐夫感謝大眾給予的意見與評價，長文最後寫道：「所有關於造型的判斷和責任都由我承擔，而造型團隊的成員在這些製作條件下真的付出了最大的努力，完成了非常出色的工作。由衷地感謝大家的觀看。」

真人版《怪醫黑傑克》找來高橋一生主演「黑傑克」，因《重啟人生》爆紅的7歲童星永尾柚乃飾演「皮諾可」，雖然「奇利柯醫生」性轉設定受到批評，高橋一生與永尾柚乃則獲得高度肯定，特別篇收視率高達10.3%，是近期少數破十位數的日劇。

▲▼真人版《怪醫黑傑克》奇利柯醫生掀爭議，造型師柘植伊佐夫發長文。（圖／翻攝自X）

▲真人版《怪醫黑傑克》收視率高達10.3%，是近期少數破十位數的日劇。（圖／翻攝自X）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

推薦閱讀

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

江坤俊又爆性騷女營養師！「網傳受害者是她」　本人發聲：親友都來問

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

《換乘3》多惠、東鎮復合！　甜蜜同框貼臉放閃

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉真實背景被挖出！　受害苦主現身爆內幕：合作蔡阿嘎被逼簽AB合約

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！　2好友受害親上節目踢爆手法

蘿拉坑錢又騙產品「2年前苦主曝縝密手法」　二伯傻眼：真的沒收到

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！　遭蘿拉背叛「台大前員工回鍋」：心存善念

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！控偷她帳號泡女粉絲　交惡恩怨曝

獨／小炳消失兩年現身！在戒毒村崩潰大哭　躲過死亡蔭谷存款是0

林志玲被目擊帶兒去遊樂場玩　陪坐玩具車、親餵水獲讚

網見蔡阿嘎不自殺聲明1句話發毛！　想起「4年前街上遇襲」：細思極恐

Faye詹雯婷遭控誣告獲判不起訴　陳建寧不忍了：欠我和華研一個道歉

蔡阿嘎不自殺聲明後突宣布「停辦1重大活動」！　粉絲憂安危：沒辦也好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

怪醫黑傑克, 高橋一生, 奇利柯醫生

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「納尼亞白女巫」蒂妲史雲頓8月來台！北藝中心藍盒子獨家演出
  2. 《我的完美日常》製片來台　「全台唯一講座」曝影帝役所廣司秘辛
  3. 「聲林之王　先聲奪人」早鳥禮開搶　7／27台北車站Gail壓軸演出
  4. 張鈞甯被酸「老的沒有人要了」！　高EQ應對：知道自己想要什麼
  5. 怪物闖入記者會！《超人力霸王》2演員現身華山　讚台灣規模大
  6. 真人版《怪醫黑傑克》奇利柯變女生！造型挨嘲他發聲：責任我承擔
  7. 巨石強森為「4歲臨終粉絲」開金嗓！　親錄7分鐘影片暖舉獲讚
  8. 王心凌成《墨雨雲間》最大亮點！　親曝結緣關鍵：女主角親自邀請
  9. 直擊／輝人甜笑降臨高雄❤️ 　Highlight、Xiumin、Chen一到全場暴動
  10. 胡歌《繁花》為唐嫣挨耳光！　還原拍攝過程親揭「賞巴掌內幕」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366