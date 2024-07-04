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Ozone攻蛋倒數一個月！　《原子》戰友、學弟齊聚幫打氣

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone將於8月3日首度在台北小巨蛋舉行大型演唱會，並在此前發行了兩首新單曲〈World Top〉和〈Speed Reload〉，今（4日）他們首次公開〈Speed Reload〉的舞蹈，並邀請了FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇等昔日戰友們到現場為他們加油打氣。Ozone表示，他們將帶著好友們的應援能量，全力備戰台北小巨蛋的演唱會。

▲▼Ozone 台北小巨蛋演唱會加油曲 〈Speed Reload〉首跳媒體發布會，嘉賓FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ozone下個月將攻蛋，昔日戰友FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇都到場來應援。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ozone 台北小巨蛋演唱會加油曲 〈Speed Reload〉首跳媒體發布會，嘉賓FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇。（圖／記者湯興漢攝）

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〈Speed Reload〉的舞蹈由Ozone六人親自參與編舞，並與舞蹈老師合力打造「闖關接力舞」，這首歌曲的主題是團隊合作，歌詞描繪了Ozone六位成員在遊戲中的戰鬥時，彼此都是可以相互支援、共同闖關的好隊友。舞蹈中融合了許多經典遊戲的動作，包括馬力歐跳、123木頭人、接力等，象徵著Ozone在追求夢想的路上，一關接著一關護送彼此破關。

在Ozone首跳〈Speed Reload〉的發布會現場，FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇等好友們特別抽空到場為他們加油打氣。他們表示，這次的練舞過程充滿了歡樂，就像回到參加「原子少年」的感覺。Ozone也邀請了《原子少年2》的6位成員徐紹銘、洸銘、泓儒、阿諺、樹翰、禾雁凱一起跳「闖關接力舞」，並以〈Speed Reload〉為他們加油，讓他們相當感動。

▲▼Ozone 台北小巨蛋演唱會加油曲 〈Speed Reload〉首跳媒體發布會，嘉賓FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ozone和《原子少年2》的學弟們一起跳舞。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Ozone 台北小巨蛋演唱會加油曲 〈Speed Reload〉首跳媒體發布會，嘉賓FEniX、VERA、Saturnday、呂植宇。（圖／記者湯興漢攝）

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